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ВТБ рассказал, на что россияне тратят деньги в новогодний период - 31.12.2024, ПРАЙМ
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ВТБ рассказал, на что россияне тратят деньги в новогодний период
ВТБ рассказал, на что россияне тратят деньги в новогодний период - 31.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ рассказал, на что россияне тратят деньги в новогодний период
Россияне в новогодний период чаще всего покупают продукты; при этом 1 января траты падают, но покупка продуктов остается в лидерах, и увеличиваются траты на... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T03:32+0300
2024-12-31T03:32+0300
бизнес
финансы
россия
москва
втб
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россияне в новогодний период чаще всего покупают продукты; при этом 1 января траты падают, но покупка продуктов остается в лидерах, и увеличиваются траты на развлечения, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "Россияне чаще всего в новогодний период (28 декабря - 1 января) тратят деньги на покупку продуктов. В топ-3 востребованных категорий входят также товары для дома и транспортные расходы", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные ВТБ и аналитического сервиса "Продажи.рф" (работает в партнерстве с "Первым ОФД", который входит в группу ВТБ). "1 января мы видим естественное снижение клиентской активности, активность и по покупкам, и по переводам падает ниже среднемесячной… Покупательская активность сокращается, тем не менее, на первом месте также остаются покупки продуктов питания. Чуть меньше составляют траты на транспорт, рестораны и кафе. В этот период значительно увеличиваются траты на развлечения", - рассказали также в банке. Там отметили, что клиенты предпочитают совершать предновогодние покупки 28-30 декабря. В прошлом году 31 декабря в топ-10 категорий по объемам продаж вошли хлебобулочные изделия, газированные напитки, бакалея и консервы, питьевая вода, транспортные расходы, соки и нектары, корм для кошек, кондитерские изделия и конфеты, яйца и сыр. По сравнению с 2022 годом состав первой десятки категорий не изменился. В банке также отметили, что несмотря на праздники, даже 31 декабря россияне не перестают брать кредиты, открывать депозиты, новые карты и счета. В последний день года незначительно снижается количество онлайн-платежей (оплата сотовой связи, услуг ЖКХ, налогов, штрафов и т.д.) и немного растет количество онлайн-переводов. При этом в сервисе "ВТБ.Чаевые+" ожидают, что в предновогодние и посленовогодние дни средний размер чаевых вырастет на 20 п.п. и составит около 500 рублей. По данным сервиса, в ноябре средний размер чаевых составил 416 рублей, а в среднем по декабрю ожидается 450 рублей. "В прошлом году рекордная сумма чаевых, оставленных клиентом в ресторане, в предновогодний период составила 78 810 рублей - 24% от счета", - рассказали в сервисе.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, москва, втб
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, ВТБ
03:32 31.12.2024
 
ВТБ рассказал, на что россияне тратят деньги в новогодний период

ВТБ: россияне в новогодний период чаще всего покупают продукты

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россияне в новогодний период чаще всего покупают продукты; при этом 1 января траты падают, но покупка продуктов остается в лидерах, и увеличиваются траты на развлечения, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
"Россияне чаще всего в новогодний период (28 декабря - 1 января) тратят деньги на покупку продуктов. В топ-3 востребованных категорий входят также товары для дома и транспортные расходы", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные ВТБ и аналитического сервиса "Продажи.рф" (работает в партнерстве с "Первым ОФД", который входит в группу ВТБ).
"1 января мы видим естественное снижение клиентской активности, активность и по покупкам, и по переводам падает ниже среднемесячной… Покупательская активность сокращается, тем не менее, на первом месте также остаются покупки продуктов питания. Чуть меньше составляют траты на транспорт, рестораны и кафе. В этот период значительно увеличиваются траты на развлечения", - рассказали также в банке.
Там отметили, что клиенты предпочитают совершать предновогодние покупки 28-30 декабря. В прошлом году 31 декабря в топ-10 категорий по объемам продаж вошли хлебобулочные изделия, газированные напитки, бакалея и консервы, питьевая вода, транспортные расходы, соки и нектары, корм для кошек, кондитерские изделия и конфеты, яйца и сыр. По сравнению с 2022 годом состав первой десятки категорий не изменился.
В банке также отметили, что несмотря на праздники, даже 31 декабря россияне не перестают брать кредиты, открывать депозиты, новые карты и счета. В последний день года незначительно снижается количество онлайн-платежей (оплата сотовой связи, услуг ЖКХ, налогов, штрафов и т.д.) и немного растет количество онлайн-переводов.
При этом в сервисе "ВТБ.Чаевые+" ожидают, что в предновогодние и посленовогодние дни средний размер чаевых вырастет на 20 п.п. и составит около 500 рублей. По данным сервиса, в ноябре средний размер чаевых составил 416 рублей, а в среднем по декабрю ожидается 450 рублей.
"В прошлом году рекордная сумма чаевых, оставленных клиентом в ресторане, в предновогодний период составила 78 810 рублей - 24% от счета", - рассказали в сервисе.
 
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