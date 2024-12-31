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Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы
Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы - 31.12.2024, ПРАЙМ
Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы
Первого января истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан, сообщили РИА Новости в Министерстве сельского хозяйства республики. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T17:37+0300
2024-12-31T17:37+0300
2024-12-31T17:37+0300
экономика
казахстан
сельское хозяйство
пшеница
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АСТАНА, 31 дек - ПРАЙМ. Первого января истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан, сообщили РИА Новости в Министерстве сельского хозяйства республики. "С 21 августа по 31 декабря 2024 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан (РК) из третьих стран и из стран ЕАЭС всеми видами транспорта, за исключением транзита пшеницы через территорию РК. Таким образом, с 1 января 2025 года истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан и импорт будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении Минсельхоза. В ведомстве добавили, что вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учётом ситуации на рынке зерна, в частности: запаса зерна, уровня спроса и предложений на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с "серым" импортом и незаконных схем реэкспорта, а также обстоятельств на мировом зерновом рынке.
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казахстан, сельское хозяйство, пшеница
Экономика, КАЗАХСТАН, Сельское хозяйство, пшеница
Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы
Минсельхоз Казахстана: страна снимет запрет на ввоз пшеницы с 1 января
АСТАНА, 31 дек - ПРАЙМ. Первого января истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан, сообщили РИА Новости в Министерстве сельского хозяйства республики.
"С 21 августа по 31 декабря 2024 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан (РК) из третьих стран и из стран ЕАЭС всеми видами транспорта, за исключением транзита пшеницы через территорию РК. Таким образом, с 1 января 2025 года истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан и импорт будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении Минсельхоза.
В ведомстве добавили, что вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учётом ситуации на рынке зерна, в частности: запаса зерна, уровня спроса и предложений на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с "серым" импортом и незаконных схем реэкспорта, а также обстоятельств на мировом зерновом рынке.
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