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Буква закона. Почему нельзя заставить работодателей платить 13-ю зарплату

Буква закона. Почему нельзя заставить работодателей платить 13-ю зарплату - 31.12.2024, ПРАЙМ

Буква закона. Почему нельзя заставить работодателей платить 13-ю зарплату

Работодателей вряд ли обяжут платить работникам 13-ю зарплату, ведь далеко не у всех сейчас есть на это дополнительные средства, рассказала агентству "Прайм"... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T02:02+0300

2024-12-31T02:02+0300

2024-12-31T02:02+0300

зарплата

бизнес

общество

анна иванова

bgp litigation

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Работодателей вряд ли обяжут платить работникам 13-ю зарплату, ведь далеко не у всех сейчас есть на это дополнительные средства, рассказала агентству "Прайм" Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой внести в Трудовой кодекс норму, которая обязывает российских работодателей выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату. Сегодня такой обязанности в законе нет, поэтому выплата происходит на добровольных началах.Однако во многих компаниях тринадцатая зарплата исторически выплачивается всем и закреплена в коллективном договоре. В этом случае выплата для компании является обязательной, потому что профсоюз и компания об этом когда-то договорились."Поскольку любой работодатель ежегодно обязан проводить индексацию и может ее заменить выплатой 13-й зарплаты, компании должны прописать это в своих документах", - считает юрист.Вместе с тем, по мнению Ивановой, инициатива вряд ли найдет поддержку у законодателя. Очевидно, что работодатели не будут повышать фонд оплаты труда на 8,3% просто так. Проще говоря, мало у кого есть на это лишние деньги, а те у кого они есть, уже давно ввели практику дополнительных материальных поощрений."Если это станет обязательным, то иные премии и надбавки будут уменьшены. Если это будет невозможно, то компания придумает, как сэкономить на другом – например, отменить добровольное медицинское страхование", - пояснила она.

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зарплата, бизнес, общество , анна иванова, bgp litigation