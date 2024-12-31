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Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля - 31.12.2024, ПРАЙМ
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
Заявка на транзит газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T18:26+0300
2024-12-31T18:26+0300
2024-12-31T18:27+0300
украина
россия
транзит газа через украину
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Заявка на транзит газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). "Газпром" накануне сообщал о подаче российского газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме 37,2 миллиона кубометров на 31 декабря. Это был последний день действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории. Оно было заключено 30 декабря 2019 года сроком на пять лет. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. "Газпром" в ушедшем году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.
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украина, россия, транзит газа через украину
УКРАИНА, РОССИЯ, транзит газа через Украину
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
Заявка на транзит газа из РФ через Украину, по данным ОГТСУ, опустилась до нуля
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Заявка на транзит газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
"Газпром" накануне сообщал о подаче российского газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме 37,2 миллиона кубометров на 31 декабря. Это был последний день действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории. Оно было заключено 30 декабря 2019 года сроком на пять лет.
Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
"Газпром" в ушедшем году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.
В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа