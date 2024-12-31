https://1prime.ru/20241231/zayavka-853985631.html

Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля

Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля - 31.12.2024, ПРАЙМ

Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля

Заявка на транзит газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T18:26+0300

2024-12-31T18:26+0300

2024-12-31T18:27+0300

украина

россия

транзит газа через украину

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/05/841350502_0:68:3273:1909_1920x0_80_0_0_6d6c5e431d343e1afb651b4fc48ba305.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Заявка на транзит газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). "Газпром" накануне сообщал о подаче российского газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме 37,2 миллиона кубометров на 31 декабря. Это был последний день действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории. Оно было заключено 30 декабря 2019 года сроком на пять лет. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. "Газпром" в ушедшем году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

https://1prime.ru/20241231/tranzit-853984787.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, транзит газа через украину