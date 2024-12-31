Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля - 31.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241231/zayavka-853985631.html
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля - 31.12.2024, ПРАЙМ
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
Заявка на транзит газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T18:26+0300
2024-12-31T18:27+0300
украина
россия
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/05/841350502_0:68:3273:1909_1920x0_80_0_0_6d6c5e431d343e1afb651b4fc48ba305.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Заявка на транзит газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). "Газпром" накануне сообщал о подаче российского газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме 37,2 миллиона кубометров на 31 декабря. Это был последний день действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории. Оно было заключено 30 декабря 2019 года сроком на пять лет. Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. "Газпром" в ушедшем году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.
https://1prime.ru/20241231/tranzit-853984787.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/05/841350502_0:0:2901:2176_1920x0_80_0_0_d8096dc4f1b461806953f41f20200abb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, транзит газа через украину
УКРАИНА, РОССИЯ, транзит газа через Украину
18:26 31.12.2024 (обновлено: 18:27 31.12.2024)
 
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля

Заявка на транзит газа из РФ через Украину, по данным ОГТСУ, опустилась до нуля

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Заявка на транзит газа из России через Украину на 1 января опустилась до нуля, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
"Газпром" накануне сообщал о подаче российского газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме 37,2 миллиона кубометров на 31 декабря. Это был последний день действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории. Оно было заключено 30 декабря 2019 года сроком на пять лет.
Согласно документу, поставки в рамках него прекращаются в 8.00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
"Газпром" в ушедшем году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.
Газ
В Словакии предупредили о последствиях остановки Украиной транзита газа
17:45
 
УКРАИНАРОССИЯтранзит газа через Украину
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала