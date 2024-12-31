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"В течение месяца": жителей Украины предупредили о новом решении Зеленского
"В течение месяца": жителей Украины предупредили о новом решении Зеленского - 31.12.2024, ПРАЙМ
"В течение месяца": жителей Украины предупредили о новом решении Зеленского
Владимир Зеленский в течение месяца может снизить планку по мобилизационному возрасту на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз. Такое мнение он выразил | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T17:06+0300
2024-12-31T17:06+0300
2024-12-31T17:06+0300
украина
владимир зеленский
всу
мобилизация на украине
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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в течение месяца может снизить планку по мобилизационному возрасту на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз. Такое мнение он выразил в социальной сети X."Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина", — написал он.Ранее советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский рассказал, что украинским властям в начале следующего года придется снизить мобилизационный возраст до 18-20 лет на фоне давления со стороны Вашингтона и возможного уменьшения объемов помощи со стороны Запада.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости снижения мобилизационного возраста на Украине до 18-20 лет.
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УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, мобилизация на Украине
"В течение месяца": жителей Украины предупредили о новом решении Зеленского
Журналист Боуз: Зеленский может снизить мобилизационный возраст в течение месяца
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ.
Владимир Зеленский в течение месяца может снизить планку по мобилизационному возрасту на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз. Такое мнение он выразил в социальной сети X
.
"Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина", — написал он.
Ранее советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский рассказал, что украинским властям в начале следующего года придется снизить мобилизационный возраст до 18-20 лет на фоне давления со стороны Вашингтона и возможного уменьшения объемов помощи со стороны Запада.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости снижения мобилизационного возраста на Украине до 18-20 лет.
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