https://1prime.ru/20241231/zelenskiy-853984406.html

"В течение месяца": жителей Украины предупредили о новом решении Зеленского

"В течение месяца": жителей Украины предупредили о новом решении Зеленского - 31.12.2024, ПРАЙМ

"В течение месяца": жителей Украины предупредили о новом решении Зеленского

Владимир Зеленский в течение месяца может снизить планку по мобилизационному возрасту на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз. Такое мнение он выразил | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T17:06+0300

2024-12-31T17:06+0300

2024-12-31T17:06+0300

украина

владимир зеленский

всу

мобилизация на украине

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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский в течение месяца может снизить планку по мобилизационному возрасту на Украине, считает ирландский журналист Чей Боуз. Такое мнение он выразил в социальной сети X."Зеленский в течение месяца снизит призывной возраст до 18 лет. С Новым годом, Украина", — написал он.Ранее советник комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский рассказал, что украинским властям в начале следующего года придется снизить мобилизационный возраст до 18-20 лет на фоне давления со стороны Вашингтона и возможного уменьшения объемов помощи со стороны Запада.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости снижения мобилизационного возраста на Украине до 18-20 лет.

https://1prime.ru/20241231/ukraina-853982277.html

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украина, владимир зеленский, всу, мобилизация на украине