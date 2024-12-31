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Золото готовится завершить год ростом стоимости на 26% - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Золото готовится завершить год ростом стоимости на 26%
Золото готовится завершить год ростом стоимости на 26% - 31.12.2024, ПРАЙМ
Золото готовится завершить год ростом стоимости на 26%
Стоимость золота с начала 2024 года подскочила на 26%, а в течение года цена обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 2 800 долларов за тройскую... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T16:57+0300
2024-12-31T16:57+0300
экономика
золото
товарно-сырьевые рынки
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота с начала 2024 года подскочила на 26%, а в течение года цена обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 2 800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. С начала года золото подорожало примерно на 26,4%, при этом в четвертом квартале стоимость опустилась почти на 1,5%, в декабре – более чем на 2%. По состоянию на 16.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,56 доллара, или на 0,1%, - до 2 620,66 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - снижалась на 0,38% - до 29,3 доллара за унцию. Стоимость золота 30 октября обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше психологической отметки в 2,8 тысячи долларов. Аналитики объясняли динамику предстоящими на тот момент выборами президента в США, а также перспективой снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.
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золото, товарно-сырьевые рынки
Экономика, золото, Товарно-сырьевые рынки
16:57 31.12.2024
 
Золото готовится завершить год ростом стоимости на 26%

Стоимость золота с начала 2024 года подскочила на 26%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота с начала 2024 года подскочила на 26%, а в течение года цена обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 2 800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
С начала года золото подорожало примерно на 26,4%, при этом в четвертом квартале стоимость опустилась почти на 1,5%, в декабре – более чем на 2%.
По состоянию на 16.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,56 доллара, или на 0,1%, - до 2 620,66 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - снижалась на 0,38% - до 29,3 доллара за унцию.
Стоимость золота 30 октября обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше психологической отметки в 2,8 тысячи долларов. Аналитики объясняли динамику предстоящими на тот момент выборами президента в США, а также перспективой снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
В России спрогнозировали рост добычи золота по итогам 2024 года
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ЭкономиказолотоТоварно-сырьевые рынки
 
 
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