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Золото готовится завершить год ростом стоимости на 26%

Золото готовится завершить год ростом стоимости на 26% - 31.12.2024, ПРАЙМ

Золото готовится завершить год ростом стоимости на 26%

Стоимость золота с начала 2024 года подскочила на 26%, а в течение года цена обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 2 800 долларов за тройскую... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T16:57+0300

2024-12-31T16:57+0300

2024-12-31T16:57+0300

экономика

золото

товарно-сырьевые рынки

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота с начала 2024 года подскочила на 26%, а в течение года цена обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 2 800 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. С начала года золото подорожало примерно на 26,4%, при этом в четвертом квартале стоимость опустилась почти на 1,5%, в декабре – более чем на 2%. По состоянию на 16.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,56 доллара, или на 0,1%, - до 2 620,66 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - снижалась на 0,38% - до 29,3 доллара за унцию. Стоимость золота 30 октября обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше психологической отметки в 2,8 тысячи долларов. Аналитики объясняли динамику предстоящими на тот момент выборами президента в США, а также перспективой снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.

https://1prime.ru/20241226/zoloto-853883750.html

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золото, товарно-сырьевые рынки