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В аэропорту у Калуги сняли ограничения
В аэропорту у Калуги сняли ограничения - 01.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту у Калуги сняли ограничения
Временные ограничения в аэропорту Калуга в 22.30 мск сняты, сообщили в Росавиации. | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T23:06+0300
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения в аэропорту Калуга в 22.30 мск сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Калуга (Грабцево) в 22.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении. В период ограничений один самолет, выполнявший рейсы в Калугу, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково. Ранее в среду, как заявляли в Росавиации, временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.
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аэропорт, калуга
Происшествия, аэропорт, Калуга
В аэропорту у Калуги сняли ограничения
Росавиация: ограничения в аэропорту Калуги сняты
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения в аэропорту Калуга в 22.30 мск сняты, сообщили в Росавиации.
"В аэропорту Калуга (Грабцево) в 22.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
В период ограничений один самолет, выполнявший рейсы в Калугу, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково.
В четырех аэропортах РФ ввели ограничения на прием и отправку рейсов
Ранее в среду, как заявляли в Росавиации, временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.