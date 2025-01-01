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В аэропорту у Калуги сняли ограничения

В аэропорту у Калуги сняли ограничения - 01.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорту у Калуги сняли ограничения

Временные ограничения в аэропорту Калуга в 22.30 мск сняты, сообщили в Росавиации. | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T23:06+0300

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2025-01-01T23:06+0300

происшествия

аэропорт

калуга

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения в аэропорту Калуга в 22.30 мск сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Калуга (Грабцево) в 22.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении. В период ограничений один самолет, выполнявший рейсы в Калугу, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково. Ранее в среду, как заявляли в Росавиации, временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова.

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калуга

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аэропорт, калуга