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В четырех аэропортах РФ ввели ограничения на прием и отправку рейсов
В четырех аэропортах РФ ввели ограничения на прием и отправку рейсов - 01.01.2025, ПРАЙМ
В четырех аэропортах РФ ввели ограничения на прием и отправку рейсов
Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил в Telegram-канале... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T21:41+0300
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения сегодня вечером (1 января - ред.) введены в четырех аэропортах: в 20.36 мск в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); в 21.00 мск в аэропортах Пенза (ИКАО: UWPP), Саранск (UWPS) и Саратов (Гагарин; UWSG)", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - добавляется в сообщении.
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россия, ограничения
Происшествия, РОССИЯ, ограничения
В четырех аэропортах РФ ввели ограничения на прием и отправку рейсов
Росавиация: в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова ввели ограничения
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова, воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артём Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения сегодня вечером (1 января - ред.) введены в четырех аэропортах: в 20.36 мск в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); в 21.00 мск в аэропортах Пенза (ИКАО: UWPP), Саранск (UWPS) и Саратов (Гагарин; UWSG)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
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"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - добавляется в сообщении.