https://1prime.ru/20250101/aktsizy-853994010.html

В России расширяется перечень подакцизных товаров

В России расширяется перечень подакцизных товаров - 01.01.2025, ПРАЙМ

В России расширяется перечень подакцизных товаров

Перечень товаров, подлежащих обложению акцизом, с 1 января 2025 года расширяется: в него войдут медицинский спирт, никотиновое сырье, бестабачная... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T18:20+0300

2025-01-01T18:20+0300

2025-01-01T18:21+0300

экономика

акцизы

товары

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75742/28/757422836_0:29:300:198_1920x0_80_0_0_581ba14d7ef91087a9b00246ce5d37ba.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Перечень товаров, подлежащих обложению акцизом, с 1 января 2025 года расширяется: в него войдут медицинский спирт, никотиновое сырье, бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания, а также природный газ для производства аммиака. Правительство РФ в 2024 году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые заработали с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Среди ряда изменений, касающихся в основном граждан и бизнеса - расширение перечня подакцизных товаров. С 2025 года в него войдет фармацевтическая субстанция этилового спирта, а также спиртосодержащие лекарственные средства, включенные в список, утверждаемый Минздравом РФ. Ставка акциза на фармацевтическую субстанцию этилового спирта, отгружаемую производителям фармацевтической продукции, аптечным и медицинским организациям, составит 0 рублей. Помимо этого, перечень дополнится такими позициями, как природный газ для производства аммиака, никотиновое сырье и бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания. Так, ставка акциза на природный газ для производства аммиака определяется в рублях за каждую тысячу кубических метров, определяется по специальной формуле с коэффициентом индексации. Ставка акциза на никотиновое сырье составит 2,2 рубля за 1 миллиграмм. Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания составит 925 рублей за 1 килограмм.

https://1prime.ru/20241213/proekt-853549429.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акцизы, товары