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В России расширяется перечень подакцизных товаров - 01.01.2025, ПРАЙМ
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В России расширяется перечень подакцизных товаров
В России расширяется перечень подакцизных товаров - 01.01.2025, ПРАЙМ
В России расширяется перечень подакцизных товаров
Перечень товаров, подлежащих обложению акцизом, с 1 января 2025 года расширяется: в него войдут медицинский спирт, никотиновое сырье, бестабачная... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T18:20+0300
2025-01-01T18:21+0300
экономика
акцизы
товары
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Перечень товаров, подлежащих обложению акцизом, с 1 января 2025 года расширяется: в него войдут медицинский спирт, никотиновое сырье, бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания, а также природный газ для производства аммиака. Правительство РФ в 2024 году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые заработали с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Среди ряда изменений, касающихся в основном граждан и бизнеса - расширение перечня подакцизных товаров. С 2025 года в него войдет фармацевтическая субстанция этилового спирта, а также спиртосодержащие лекарственные средства, включенные в список, утверждаемый Минздравом РФ. Ставка акциза на фармацевтическую субстанцию этилового спирта, отгружаемую производителям фармацевтической продукции, аптечным и медицинским организациям, составит 0 рублей. Помимо этого, перечень дополнится такими позициями, как природный газ для производства аммиака, никотиновое сырье и бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания. Так, ставка акциза на природный газ для производства аммиака определяется в рублях за каждую тысячу кубических метров, определяется по специальной формуле с коэффициентом индексации. Ставка акциза на никотиновое сырье составит 2,2 рубля за 1 миллиграмм. Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания составит 925 рублей за 1 килограмм.
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акцизы, товары
Экономика, акцизы, товары
18:20 01.01.2025 (обновлено: 18:21 01.01.2025)
 
В России расширяется перечень подакцизных товаров

В России с 1 января расширяется перечень подакцизных товаров

Старые акцизные марки на спиртном останутся до 2014 года - правительство
Старые акцизные марки на спиртном останутся до 2014 года - правительство
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Перечень товаров, подлежащих обложению акцизом, с 1 января 2025 года расширяется: в него войдут медицинский спирт, никотиновое сырье, бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания, а также природный газ для производства аммиака.
Правительство РФ в 2024 году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые заработали с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля.
Среди ряда изменений, касающихся в основном граждан и бизнеса - расширение перечня подакцизных товаров. С 2025 года в него войдет фармацевтическая субстанция этилового спирта, а также спиртосодержащие лекарственные средства, включенные в список, утверждаемый Минздравом РФ. Ставка акциза на фармацевтическую субстанцию этилового спирта, отгружаемую производителям фармацевтической продукции, аптечным и медицинским организациям, составит 0 рублей.
Помимо этого, перечень дополнится такими позициями, как природный газ для производства аммиака, никотиновое сырье и бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания.
*Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
В Госдуме отклонили проект об обратном акцизе на синтетический каучук
13 декабря 2024, 14:03
Так, ставка акциза на природный газ для производства аммиака определяется в рублях за каждую тысячу кубических метров, определяется по специальной формуле с коэффициентом индексации. Ставка акциза на никотиновое сырье составит 2,2 рубля за 1 миллиграмм. Акциз на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания составит 925 рублей за 1 килограмм.
 
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