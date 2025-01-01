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В РФ начинают действовать новые цены минимальные цены на крепкий алкоголь

В РФ начинают действовать новые цены минимальные цены на крепкий алкоголь - 01.01.2025, ПРАЙМ

В РФ начинают действовать новые цены минимальные цены на крепкий алкоголь

Новые минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28% начинают действовать в России с 1 января 2025 года. Так, минимальная стоимость 0,5 литра... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T16:01+0300

2025-01-01T16:01+0300

2025-01-01T16:01+0300

экономика

россия

алкоголь

цены

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Новые минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28% начинают действовать в России с 1 января 2025 года. Так, минимальная стоимость 0,5 литра водки теперь составляет 349 рублей, коньяка - 651 рубль, бренди - 472 рублей. Как отметил вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев, индексация МРЦ - дело обычное, она связана с инфляционными процессами и призвана сохранить собираемость налогов и прозрачность рынка. В предыдущий раз МРЦ на крепкий алкоголь индексировались с 1 июля 2024 года. Тогда цена за 0,5 литра водки поднялась до 299 с 281 рубля, коньяка - до 556 с 517 рублей, а бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) - до 403 с 375 рублей. Необходимость повышения минимальных розничных цен на крепкий алкоголь, как пояснял в октябре Минфин РФ, обусловлена уровнем инфляции, ростом затрат на производство, логистикой и увеличением ставки акциза на алкоголь. Как объясняет вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев, минимальные розничные цены - это способ сохранить собираемость налогов и прозрачность рынка, и эти цены рассчитываются совместно с отраслью. "Каждый год идут какие-то инфляционные вещи, повышение фондов оплаты труда, идет повышение ставок акциза и других налогов, энергоносителей и так далее. Спирт подорожал достаточно серьезно. Это все закладывается в повышение минимальной розничной цены. То есть ничего нового в этой истории нет", - говорит Ставцев. "На коньяк, я бы сказал, что цена повышается достаточно существенно, практически на 100 рублей, но здесь влияет еще фактор стоимости винограда, потому что популярность российского вина, тихого и особенно игристого, растет. Соответственно, сырье дорожает, поэтому тоже в целом обоснованное повышение", - добавил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алкоголь, цены