Чистят ряды клиентов: как быть, если банк урезал лимит по кредитке

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Банки начали сокращать лимиты по кредитным картам, также они уменьшают грейс-период и повышают процентные ставки. Кроме того, осенью российские банки начали ограничивать количество выдаваемых клиентам кредитных карт до одной или двух на одного клиента.Такие изменения условий по кредитным картам связаны с ужесточением политики Центрального банка. Регулятор ввел ограничения на выдачу банками кредитов тем заемщикам, показатель долговой нагрузки у которых более 50%, доля таких заемщиков не должна составлять более 15%. При этом при оценке долговой нагрузки учитывается сумма лимита по кредитной карте.Также Центральный Банк обязал банки формировать резервы по всем установленным лимитам. Поэтому банки стали сокращать лимиты по кредитным картам, чтобы не нести дополнительные расходы и снижать риски.Что делать если Ваш лимит внезапно сократили, уменьшили грейс-период или потребовали внести всю сумму задолженности?Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте. Некоторые банки, например Сбер, снижают лимит в случае, если клиент долгое время не пользуется кредитной картой или не активно это делает. Также лимит может быть снижен при неудовлетворительной платежной дисциплине, когда не вовремя вносятся минимальные платежи, поэтому важно вносить их ежемесячно.Еще одной причиной снижения лимита, может быть наличие просроченной задолженности по кредитной карте. В случае наличия просроченной задолженности, ее нужно погасить. Если у Вас нет возможности выплатить сумму кредита, то необходимо обратиться в свой банк и объяснить ситуацию. Банк может предложить варианты погашения кредита путем реструктуризации либо предложить другой вариант.Если Вы считаете, что снижение лимита и уменьшение грейс-периода не связано с Вашими действиями или отсутствием действий по кредитной карте, то можно попробовать убедить Банк снова увеличить лимит и грейс-период. Если же это не удастся, то можно рассмотреть варианты получения кредита в другом банке.Автор: Горбунова Ольга Анатольевна, к. э. н., доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета.
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Банки начали сокращать лимиты по кредитным картам, также они уменьшают грейс-период и повышают процентные ставки. Кроме того, осенью российские банки начали ограничивать количество выдаваемых клиентам кредитных карт до одной или двух на одного клиента.
Такие изменения условий по кредитным картам связаны с ужесточением политики Центрального банка. Регулятор ввел ограничения на выдачу банками кредитов тем заемщикам, показатель долговой нагрузки у которых более 50%, доля таких заемщиков не должна составлять более 15%. При этом при оценке долговой нагрузки учитывается сумма лимита по кредитной карте.
Также Центральный Банк обязал банки формировать резервы по всем установленным лимитам. Поэтому банки стали сокращать лимиты по кредитным картам, чтобы не нести дополнительные расходы и снижать риски.
Что делать если Ваш лимит внезапно сократили, уменьшили грейс-период или потребовали внести всю сумму задолженности?
Если банк сократил лимит или уменьшил грейс-период нужно прежде всего убедиться, не связано ли это с тем, что Вы не пользовались кредитной картой или длительное время не платили по карте. Некоторые банки, например Сбер, снижают лимит в случае, если клиент долгое время не пользуется кредитной картой или не активно это делает. Также лимит может быть снижен при неудовлетворительной платежной дисциплине, когда не вовремя вносятся минимальные платежи, поэтому важно вносить их ежемесячно.
Еще одной причиной снижения лимита, может быть наличие просроченной задолженности по кредитной карте. В случае наличия просроченной задолженности, ее нужно погасить. Если у Вас нет возможности выплатить сумму кредита, то необходимо обратиться в свой банк и объяснить ситуацию. Банк может предложить варианты погашения кредита путем реструктуризации либо предложить другой вариант.
Если Вы считаете, что снижение лимита и уменьшение грейс-периода не связано с Вашими действиями или отсутствием действий по кредитной карте, то можно попробовать убедить Банк снова увеличить лимит и грейс-период. Если же это не удастся, то можно рассмотреть варианты получения кредита в другом банке.
Автор: Горбунова Ольга Анатольевна, к. э. н., доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета.
В России на 40 процентов упало количество выдач кредитных карт
17 декабря 2024, 12:15
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