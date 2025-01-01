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Банки Турции могут увеличить лимит на снятие наличных

Банки Турции могут увеличить лимит на снятие наличных - 01.01.2025, ПРАЙМ

Банки Турции могут увеличить лимит на снятие наличных

Турецкие банки планируют увеличить лимит на снятие наличных в банкоматах в ответ на запросы, в том числе от туроператоров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T12:25+0300

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АНКАРА, 1 янв - ПРАЙМ. Турецкие банки планируют увеличить лимит на снятие наличных в банкоматах в ответ на запросы, в том числе от туроператоров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в финансовом секторе страны.Подобные сообщения начали появляться в социальных сетях накануне Нового года. По словам туроператоров, опрошенных РИА Новости, многие туристы предпочитают оплачивать услуги наличными, так как продавцы готовы предоставить скидки при таком варианте оплаты.Согласно данным, этот вопрос обсуждается, так как ранее поступали запросы от представителей различных сфер, включая туристическую.Турецкое издание Sözcü добавляет, что банки могут повысить лимит на снятие наличных до 20 тысяч турецких лир (примерно 565 долларов по текущему курсу), что обусловлено временной приостановкой печати банкнот Центральным банком."Лимиты на снятие денег в день, которые в настоящее время варьируются между 10 и 15 тысячами TL, в новом году будут увеличены во многих банках до 15-20 тысяч TL. По словам источников в банковском секторе, тот факт, что Центральный банк Турецкой Республики на некоторое время приостановил возможность печатать новые банкноты, заставит банки изменить свои лимиты на снятие денег с 1 января 2025 года", - уточняет издание.

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россия, турция, банки