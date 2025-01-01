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Компания Chery Group продала рекордное количество автомобилей в 2024 году

Компания Chery Group продала рекордное количество автомобилей в 2024 году - 01.01.2025, ПРАЙМ

Компания Chery Group продала рекордное количество автомобилей в 2024 году

Автомобильная компания Chery Group продемонстрировала рекордный объем продаж в 2024 год, реализовав 2 603 916 автомобилей, что на 38,4 процента превышает данные | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T17:44+0300

2025-01-01T17:44+0300

2025-01-01T17:44+0300

россия

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chery

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Автомобильная компания Chery Group продемонстрировала рекордный объем продаж в 2024 год, реализовав 2 603 916 автомобилей, что на 38,4 процента превышает данные за 2023 год. Об этом пишет портал 32cars.ru.Это событие стало новым историческим достижением для компании. Успехи были отмечены как на внутреннем, так и на международном рынках, в том числе в секторе электромобилей.Так, компания существенно укрепила свои позиции на мировом автомобильном рынке, поставив на 21,4 процента больше машин, чем в 2023 году. Chery уже 22 год подряд становится лидером по экспорту легковых автомобилей среди китайских автопроизводителей. В сегменте электромобилей продажи составили 583 569 единиц, что свидетельствует о невероятном увеличении на 232,7 процента.Декабрь 2024 года стал рекордным месяцем для Chery: было продано 298 505 автомобилей, что на 38,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Электромобили показали выдающиеся результаты, достигнув месячных продаж в 102 621 единицу, что на 31,9% превышает показатели ноября. Это впервые, когда продажи электромобилей Chery в течение месяца превысили 100 000 единиц.Бренд Chery продемонстрировал отличные результаты, продав в декабре 168 319 автомобилей, что на 30,4% больше по сравнению с прошлым годом. Общий объем продаж за год достиг 1 611 374 автомобиля, что впервые превысило отметку в 1,6 миллиона. Бренд Exeed завершил год с продажами в 140 959 автомобилей, что на 12,3% больше, чем в предыдущем году. Jetour показал особенно впечатляющий рост: годовые продажи составили 568 387 автомобилей, что на 80,3 процента выше, чем в 2023 году. Новый бренд iCAR за год реализовал 65 964 автомобиля, включая 10 340 в декабре. Jaecoo завершил год с итогом в 57 956 автомобилей, из которых 17 736 были проданы в декабре.

https://1prime.ru/20241205/tiggo-9-853356053.html

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россия, авторынок, chery, китай