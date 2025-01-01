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В Приднестровье обвинили Молдавию в приписывании долгов перед "Газпромом" - 01.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250101/dolgi-853994490.html
В Приднестровье обвинили Молдавию в приписывании долгов перед "Газпромом"
В Приднестровье обвинили Молдавию в приписывании долгов перед "Газпромом" - 01.01.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье обвинили Молдавию в приписывании долгов перед "Газпромом"
Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией "Газпром", заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T20:03+0300
2025-01-01T20:05+0300
экономика
газпром
молдавия
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией "Газпром", заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе заседания оперативного штаба ПМР. "Они (Молдавия - ред.) просто взяли перепечатали письмо "Газпрома", поменяли название адресатов и направили его "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" говоря о том, что якобы весь долг, это долг "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" — это прямая ложь, провокация", - приводятся слова Красносельского в сообщении пресс-службы. Глава Приднестровья добавил, что 28 декабря 2024 года ПАО "Газпром" направил "Молдовагаз" фактически претензию по долговым историческим обязательствам. По его словам, российский поставщик указывает, что ограничение поставки природного газа обусловлено регулярным неисполнением "Молдовагаз" платежных обязательств, а молдавская компания в своем письме необоснованно переложила ответственность на приднестровскую организацию. "Никогда "Газпром" в адрес Приднестровья, в адрес "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" претензии не предъявлял. Никогда", - подчеркнул Красносельский. Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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газпром, молдавия
Экономика, Газпром, МОЛДАВИЯ
20:03 01.01.2025 (обновлено: 20:05 01.01.2025)
 
В Приднестровье обвинили Молдавию в приписывании долгов перед "Газпромом"

Глава ПМР: Молдавия приписывает Приднестровью долг перед "Газпромом"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед компанией "Газпром", заявил в среду глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе заседания оперативного штаба ПМР.
"Они (Молдавия - ред.) просто взяли перепечатали письмо "Газпрома", поменяли название адресатов и направили его "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" говоря о том, что якобы весь долг, это долг "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" — это прямая ложь, провокация", - приводятся слова Красносельского в сообщении пресс-службы.
Глава Приднестровья добавил, что 28 декабря 2024 года ПАО "Газпром" направил "Молдовагаз" фактически претензию по долговым историческим обязательствам. По его словам, российский поставщик указывает, что ограничение поставки природного газа обусловлено регулярным неисполнением "Молдовагаз" платежных обязательств, а молдавская компания в своем письме необоснованно переложила ответственность на приднестровскую организацию.
"Никогда "Газпром" в адрес Приднестровья, в адрес "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" претензии не предъявлял. Никогда", - подчеркнул Красносельский.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
В Молдавии придумали, как частично восполнить энергодефицит
17:17
Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.
В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
 
ЭкономикаГазпромМОЛДАВИЯ
 
 
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