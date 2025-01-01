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Власти Молдавии оценили грядущий энергодефицит без поставок газа из России

Власти Молдавии оценили грядущий энергодефицит без поставок газа из России - 01.01.2025, ПРАЙМ

Власти Молдавии оценили грядущий энергодефицит без поставок газа из России

Дефицит электроэнергии в Молдавии составит около 600 МВт в результате прекращения поставок российского газа в Приднестровье, где вырабатывается большая часть... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T16:29+0300

2025-01-01T16:29+0300

2025-01-01T17:17+0300

энергетика

молдавия

дефицит электроэнергии

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии в Молдавии составит около 600 МВт в результате прекращения поставок российского газа в Приднестровье, где вырабатывается большая часть электроэнергии для республики, сообщается на сайте молдавского правительства. Российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". "До 31 декабря 2024 года Молдавская ГРЭС обеспечивала более 50% потребностей правобережья в электроэнергии, что позволило полностью покрыть потребление электроэнергии. В результате прекращения поставок российского газа дефицит на уровне энергосистемы составит около 600 МВт для правобережья", - говорится в сообщении. Уточняется, что покрытие необходимого объема будет осуществляться, в частности, за счет закупок на румынской бирже электроэнергии OPCOM или на основе действующих контрактов между компанией Energocom и производителями и поставщиками электроэнергии в регионе. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://1prime.ru/20241229/gaz-853951445.html

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молдавия, дефицит электроэнергии