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Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину
Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину - 01.01.2025, ПРАЙМ
Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину
Приостановка транзита "голубого топлива" через Украину в Евросоюз будет иметь суровые последствия для всех европейских государств, предупредил словацкий... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T12:04+0300
2025-01-01T12:04+0300
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БРАТИСЛАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Приостановка транзита "голубого топлива" через Украину в Евросоюз будет иметь суровые последствия для всех европейских государств, предупредил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.В то же время политик добавил, что это не навредит России."Это (остановка транзита газа через Украину - ред.) будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* 1 января.Договор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транзите природного газа через Украину было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
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Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, Газ, СЛОВАКИЯ
Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину
Фицо: остановка потока газа через Украину будет иметь суровые последствия для ЕС
БРАТИСЛАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Приостановка транзита "голубого топлива" через Украину в Евросоюз будет иметь суровые последствия для всех европейских государств, предупредил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
В то же время политик добавил, что это не навредит России.
"Это (остановка транзита газа через Украину - ред.) будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* 1 января.
Договор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транзите природного газа через Украину было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
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