https://1prime.ru/20250101/fitso-853989695.html

Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину

Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину - 01.01.2025, ПРАЙМ

Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину

Приостановка транзита "голубого топлива" через Украину в Евросоюз будет иметь суровые последствия для всех европейских государств, предупредил словацкий... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T12:04+0300

2025-01-01T12:04+0300

2025-01-01T12:04+0300

энергетика

россия

украина

газ

словакия

https://cdnn.1prime.ru/img/84281/38/842813824_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bab75008b28391c85843e9a3c3b0ab01.jpg

БРАТИСЛАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Приостановка транзита "голубого топлива" через Украину в Евросоюз будет иметь суровые последствия для всех европейских государств, предупредил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.В то же время политик добавил, что это не навредит России."Это (остановка транзита газа через Украину - ред.) будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* 1 января.Договор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транзите природного газа через Украину было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.

https://1prime.ru/20250101/gaz-853989294.html

украина

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, газ, словакия