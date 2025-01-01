Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину - 01.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250101/fitso-853989695.html
Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину
Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину - 01.01.2025, ПРАЙМ
Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину
Приостановка транзита "голубого топлива" через Украину в Евросоюз будет иметь суровые последствия для всех европейских государств, предупредил словацкий... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T12:04+0300
2025-01-01T12:04+0300
энергетика
россия
украина
газ
словакия
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/38/842813824_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bab75008b28391c85843e9a3c3b0ab01.jpg
БРАТИСЛАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Приостановка транзита "голубого топлива" через Украину в Евросоюз будет иметь суровые последствия для всех европейских государств, предупредил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.В то же время политик добавил, что это не навредит России."Это (остановка транзита газа через Украину - ред.) будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* 1 января.Договор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транзите природного газа через Украину было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
https://1prime.ru/20250101/gaz-853989294.html
украина
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/38/842813824_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_0dcb72fdaa8452d41548ea73740a40ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, газ, словакия
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, Газ, СЛОВАКИЯ
12:04 01.01.2025
 
Фицо предупредил ЕС о последствиях остановки транзита газа через Украину

Фицо: остановка потока газа через Украину будет иметь суровые последствия для ЕС

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Приостановка транзита "голубого топлива" через Украину в Евросоюз будет иметь суровые последствия для всех европейских государств, предупредил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
В то же время политик добавил, что это не навредит России.
"Это (остановка транзита газа через Украину - ред.) будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* 1 января.
Договор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транзите природного газа через Украину было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
Компания Eustream подтвердила остановку транзита газа из Украины в Словакию
11:22
 
ЭнергетикаРОССИЯУКРАИНАГазСЛОВАКИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала