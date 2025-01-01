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В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из РФ - 01.01.2025, ПРАЙМ
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В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из РФ
В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из РФ - 01.01.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из РФ
На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключено централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T10:19+0300
2025-01-01T10:19+0300
энергетика
россия
приднестровье
газ
отопление
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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключено централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания "Тирастеплоэнерго". "Тирастеплоэнерго" информирует, что в связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия с 1 января 2025 года с 7.00 часов утра (8.00 мск.) прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что данное решение не касается лечебных учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства здравоохранения ПМР, учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства по социальной защите и труду ПМР. Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Уточняется, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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россия, приднестровье, газ, отопление
Энергетика, РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, отопление
10:19 01.01.2025
 
В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из РФ

В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из России

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключено централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания "Тирастеплоэнерго".
"Тирастеплоэнерго" информирует, что в связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия с 1 января 2025 года с 7.00 часов утра (8.00 мск.) прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что данное решение не касается лечебных учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства здравоохранения ПМР, учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства по социальной защите и труду ПМР.
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Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Уточняется, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
 
ЭнергетикаРОССИЯПРИДНЕСТРОВЬЕГазотопление
 
 
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