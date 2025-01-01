https://1prime.ru/20250101/gaz-853988623.html
В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из РФ
В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из РФ - 01.01.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из РФ
На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключено централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T10:19+0300
2025-01-01T10:19+0300
2025-01-01T10:19+0300
энергетика
россия
приднестровье
газ
отопление
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_0d3b1cb8ffae55677cbca369d3dc8a56.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключено централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания "Тирастеплоэнерго". "Тирастеплоэнерго" информирует, что в связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия с 1 января 2025 года с 7.00 часов утра (8.00 мск.) прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что данное решение не касается лечебных учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства здравоохранения ПМР, учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства по социальной защите и труду ПМР. Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Уточняется, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://1prime.ru/20241230/moldaviya-853961140.html
приднестровье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/43/841004373_493:0:3224:2048_1920x0_80_0_0_a1179248f442e934f2f9da5ab0482076.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приднестровье, газ, отопление
Энергетика, РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, отопление
В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из РФ
В Приднестровье отключили отопление из-за отсутствия поставок газа из России
ТИРАСПОЛЬ, 1 янв - ПРАЙМ. На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отключено централизованное отопление из-за отсутствия поставок газа, сообщила компания "Тирастеплоэнерго".
"Тирастеплоэнерго" информирует, что в связи с временным прекращением поставок газа на теплогенерирующие объекты предприятия с 1 января 2025 года с 7.00 часов утра (8.00 мск.) прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что данное решение не касается лечебных учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства здравоохранения ПМР, учреждений со стационарным пребыванием граждан министерства по социальной защите и труду ПМР.
Кишинев подготовил план оказания гуманитарной помощи жителям Приднестровья
Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8:00 мск 1 января остановила подачу газа через Украину. Уточняется, что "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращения поставок российского газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.