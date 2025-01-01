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Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину

Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину - 01.01.2025, ПРАЙМ

Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину

азовый транзит через Украину может быть частично заменен за счет увеличения поставок через Турцию и Болгарию по двум маршрутам. Об этом агентству РИА Новости... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T10:26+0300

2025-01-01T10:26+0300

2025-01-01T10:26+0300

энергетика

россия

украина

турция

транзит газа

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Газовый транзит через Украину может быть частично заменен за счет увеличения поставок через Турцию и Болгарию по двум маршрутам. Об этом агентству РИА Новости рассказал Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов."Газпром" объявил в среду, что сегодня с 8:00 мск он лишен как технических, так и юридических возможностей для транзита газа через Украину. После завершения соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" 1 января, поставки российского газа были приостановлены. Ранее украинские власти неоднократно заявляли о своих планах не продлевать транзитное соглашение. Договор о транзите российского газа через Украину, заключенный в 2019 году, истек 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил около 15 миллиардов кубометров по этому маршруту, что составило 4,5% от общего потребления газа в ЕС.По словам Белогорьева, украинский транзит в страны Евросоюза и Молдавию может быть частично компенсирован увеличением поставок российского газа через Турцию и Болгарию. Это возможно по "Балканскому потоку" в Венгрию (обеспечивая снабжение Венгрии, Словакии и Австрии) и по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (для поставок в Молдавию и Румынию).Эксперт уточнил, что без расширения действующих мощностей можно будет дополнительно отправить около 1 миллиарда кубометров газа в год в Венгрию. Предполагается, что часть российского газа, в пределах 1–2 миллиардов кубометров в год, может быть перенаправлена в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу. Также по этому маршруту возможно газоснабжение Молдавии.В целом, благодаря увеличению турецкого транзита, может быть перенаправлено до 4–5 миллиардов кубометров газа в год, что составляет около трети от текущих объемов транзита через Украину, заключил эксперт.

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россия, украина, турция, транзит газа