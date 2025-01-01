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Компания Eustream подтвердила остановку транзита газа из Украины в Словакию
Компания Eustream подтвердила остановку транзита газа из Украины в Словакию - 01.01.2025, ПРАЙМ
Компания Eustream подтвердила остановку транзита газа из Украины в Словакию
Словацкая газотранспортная компания Eustream подтвердила, что поток газа из Украины в Словакию остановился, сообщило издание Denník N. | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T11:22+0300
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БРАТИСЛАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Словацкая газотранспортная компания Eustream подтвердила, что поток газа из Украины в Словакию остановился, сообщило издание Denník N. "Eustream подтвердила, что поток сырья из Украины в Словакию остановился", - говорится в сообщении издания. Компания Eustream является оператором словацкой газотранспортной системы. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию. Часть российского газа, шедшего через Украину, можно переориентировать на турецкий маршрут, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Речь идет об объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и Австрия. Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе.
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украина, словакия, россия, газ
Энергетика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, Газ
Компания Eustream подтвердила остановку транзита газа из Украины в Словакию
Denník N: Eustream подтвердила, что поток газа из Украины в Словакию остановился
БРАТИСЛАВА, 1 янв - ПРАЙМ. Словацкая газотранспортная компания Eustream подтвердила, что поток газа из Украины в Словакию остановился, сообщило издание Denník N.
"Eustream подтвердила, что поток сырья из Украины в Словакию остановился", - говорится в сообщении издания.
Компания Eustream является оператором словацкой газотранспортной системы.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет – в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.
Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину
"Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15,5 миллиарда кубометров, что составило примерно 4,5% от общего потребления в ЕС. Российский газ по нему получали Молдавия и четыре страны Евросоюза: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Часть российского газа, шедшего через Украину, можно переориентировать на турецкий маршрут, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. Речь идет об объеме до 1-2 миллиардов кубометров в год, так топливо смогут получить Словакия и Австрия. Эксперты предупреждали, что остановка транзита грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе.