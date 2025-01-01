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"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу - 01.01.2025, ПРАЙМ
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"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу
"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу - 01.01.2025, ПРАЙМ
"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу
Владимир Зеленский решил пожертвовать украинцами, отказавшись от транзита газа из Российской Федерации. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T22:57+0300
2025-01-01T23:00+0300
экономика
владимир зеленский
транзит газа через украину
мнение
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил пожертвовать украинцами, отказавшись от транзита газа из Российской Федерации. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко, комментируя заявление главы киевского режима о "поражении" России в связи с прекращением транспортировки газа в Европу через территорию Украину.В частности, она написала, обращаясь к Зеленскому: "Ты приносишь в жертву граждан Украины, а также многих европейцев. Хочешь доказать Путину, что все могут обойтись без его газа?"Вместе с тем журналистка подчеркнула, что страны, которые желают закупать энергоносители у России, найдут способ, как это сделать, а граждане Украины при этом продолжат страдать.Ранее в "Газпроме" сообщили, что компания прекратила подачу газа через украинскую территорию в связи с окончанием срока действия соответствующего контракта с НАК "Нафтогаз Украины".
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владимир зеленский, транзит газа через украину, мнение
Экономика, Владимир Зеленский, транзит газа через Украину, мнение
22:57 01.01.2025 (обновлено: 23:00 01.01.2025)
 
"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу

Журналистка Панченко: Зеленский жертвует людьми, отказываясь от российского газа

© AFP / Sergei SupinskyРаботник "Нафтогаза".
Работник Нафтогаза. - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© AFP / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил пожертвовать украинцами, отказавшись от транзита газа из Российской Федерации. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко, комментируя заявление главы киевского режима о "поражении" России в связи с прекращением транспортировки газа в Европу через территорию Украину.
В частности, она написала, обращаясь к Зеленскому: "Ты приносишь в жертву граждан Украины, а также многих европейцев. Хочешь доказать Путину, что все могут обойтись без его газа?"
Вместе с тем журналистка подчеркнула, что страны, которые желают закупать энергоносители у России, найдут способ, как это сделать, а граждане Украины при этом продолжат страдать.
Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
Заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
31 декабря 2024, 18:26
Ранее в "Газпроме" сообщили, что компания прекратила подачу газа через украинскую территорию в связи с окончанием срока действия соответствующего контракта с НАК "Нафтогаз Украины".
 
ЭкономикаВладимир Зеленскийтранзит газа через Украинумнение
 
 
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