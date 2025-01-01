https://1prime.ru/20250101/gaz-853995713.html

"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу

"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу - 01.01.2025, ПРАЙМ

"Доказать Путину". На Украине оценили решение Зеленского по газу

Владимир Зеленский решил пожертвовать украинцами, отказавшись от транзита газа из Российской Федерации. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T22:57+0300

2025-01-01T22:57+0300

2025-01-01T23:00+0300

экономика

владимир зеленский

транзит газа через украину

мнение

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил пожертвовать украинцами, отказавшись от транзита газа из Российской Федерации. Такое мнение в социальной сети X высказала украинская журналистка Диана Панченко, комментируя заявление главы киевского режима о "поражении" России в связи с прекращением транспортировки газа в Европу через территорию Украину.В частности, она написала, обращаясь к Зеленскому: "Ты приносишь в жертву граждан Украины, а также многих европейцев. Хочешь доказать Путину, что все могут обойтись без его газа?"Вместе с тем журналистка подчеркнула, что страны, которые желают закупать энергоносители у России, найдут способ, как это сделать, а граждане Украины при этом продолжат страдать.Ранее в "Газпроме" сообщили, что компания прекратила подачу газа через украинскую территорию в связи с окончанием срока действия соответствующего контракта с НАК "Нафтогаз Украины".

https://1prime.ru/20241231/zayavka-853985631.html

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владимир зеленский, транзит газа через украину, мнение