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"Дом.РФ" описал портрет ипотечного заемщика в 2024 году

"Дом.РФ" описал портрет ипотечного заемщика в 2024 году - 01.01.2025, ПРАЙМ

"Дом.РФ" описал портрет ипотечного заемщика в 2024 году

Средний возраст ипотечного заемщика в 2024 году составляет 36 лет, практически каждый второй заемщик - в возрасте от 30 до 40 лет, сообщили РИА Новости в банке... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T17:04+0300

2025-01-01T17:04+0300

2025-01-01T17:04+0300

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Средний возраст ипотечного заемщика в 2024 году составляет 36 лет, практически каждый второй заемщик - в возрасте от 30 до 40 лет, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ". "Чаще всего кредит на покупку жилья в Банке Дом.РФ в 2024 году оформляли клиенты в возрасте от 30 до 40 лет – практически каждый второй заемщик. Около 25% клиентов брали кредит в возрасте 40-50 лет, еще 20% сделок заключены с клиентами до 30 лет, от 50 лет – 5%. Средний возраст заемщика составляет 36 лет", - рассказал заместитель председателя правления Банка Дом.РФ Алексей Косяков. Также Косяков отметил, что доля женщин в сделках 2024 года чуть уменьшилась - 42% против 45% в прошлом году. Более 65% берут ипотеку в браке, 25% – не женаты, 8% – в разводе. Половина заемщиков на момент покупки жилья не имеют детей, каждый четвертый – с одним ребенком, с двумя – 20%, на многодетных приходится менее 5% кредитов. Свыше 90% заемщиков имеют высшее образование, сообщается в комментарии для РИА Новости. При этом, около 80% ипотечников выбрали квартиры, 20% – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). "В сделках прошлого года квартиры и дома заняли 75% и 15% соответственно, еще около 10% кредитов было направлено на приобретение апартаментов и машино-мест", - сообщил он.

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россия, банк, ипотека