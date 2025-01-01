Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дом.РФ" описал портрет ипотечного заемщика в 2024 году - 01.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250101/ipoteka-853992822.html
"Дом.РФ" описал портрет ипотечного заемщика в 2024 году
"Дом.РФ" описал портрет ипотечного заемщика в 2024 году - 01.01.2025, ПРАЙМ
"Дом.РФ" описал портрет ипотечного заемщика в 2024 году
Средний возраст ипотечного заемщика в 2024 году составляет 36 лет, практически каждый второй заемщик - в возрасте от 30 до 40 лет, сообщили РИА Новости в банке... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T17:04+0300
2025-01-01T17:04+0300
россия
банк
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Средний возраст ипотечного заемщика в 2024 году составляет 36 лет, практически каждый второй заемщик - в возрасте от 30 до 40 лет, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ". "Чаще всего кредит на покупку жилья в Банке Дом.РФ в 2024 году оформляли клиенты в возрасте от 30 до 40 лет – практически каждый второй заемщик. Около 25% клиентов брали кредит в возрасте 40-50 лет, еще 20% сделок заключены с клиентами до 30 лет, от 50 лет – 5%. Средний возраст заемщика составляет 36 лет", - рассказал заместитель председателя правления Банка Дом.РФ Алексей Косяков. Также Косяков отметил, что доля женщин в сделках 2024 года чуть уменьшилась - 42% против 45% в прошлом году. Более 65% берут ипотеку в браке, 25% – не женаты, 8% – в разводе. Половина заемщиков на момент покупки жилья не имеют детей, каждый четвертый – с одним ребенком, с двумя – 20%, на многодетных приходится менее 5% кредитов. Свыше 90% заемщиков имеют высшее образование, сообщается в комментарии для РИА Новости. При этом, около 80% ипотечников выбрали квартиры, 20% – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). "В сделках прошлого года квартиры и дома заняли 75% и 15% соответственно, еще около 10% кредитов было направлено на приобретение апартаментов и машино-мест", - сообщил он.
https://1prime.ru/20241226/psb--853870713.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк, ипотека
РОССИЯ, банк, ипотека
17:04 01.01.2025
 
"Дом.РФ" описал портрет ипотечного заемщика в 2024 году

Банк "Дом.РФ" описал портрет ипотечного заемщика в 2024 году

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Средний возраст ипотечного заемщика в 2024 году составляет 36 лет, практически каждый второй заемщик - в возрасте от 30 до 40 лет, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ".
"Чаще всего кредит на покупку жилья в Банке Дом.РФ в 2024 году оформляли клиенты в возрасте от 30 до 40 лет – практически каждый второй заемщик. Около 25% клиентов брали кредит в возрасте 40-50 лет, еще 20% сделок заключены с клиентами до 30 лет, от 50 лет – 5%. Средний возраст заемщика составляет 36 лет", - рассказал заместитель председателя правления Банка Дом.РФ Алексей Косяков.
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
В ПСБ предсказали падение выдач ипотек до уровня пандемийного 2020 года
26 декабря 2024, 08:39
Также Косяков отметил, что доля женщин в сделках 2024 года чуть уменьшилась - 42% против 45% в прошлом году. Более 65% берут ипотеку в браке, 25% – не женаты, 8% – в разводе. Половина заемщиков на момент покупки жилья не имеют детей, каждый четвертый – с одним ребенком, с двумя – 20%, на многодетных приходится менее 5% кредитов. Свыше 90% заемщиков имеют высшее образование, сообщается в комментарии для РИА Новости.
При этом, около 80% ипотечников выбрали квартиры, 20% – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). "В сделках прошлого года квартиры и дома заняли 75% и 15% соответственно, еще около 10% кредитов было направлено на приобретение апартаментов и машино-мест", - сообщил он.
 
РОССИЯбанкипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала