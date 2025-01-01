https://1prime.ru/20250101/mayning-853988899.html

В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют

В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют - 01.01.2025, ПРАЙМ

В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют

Запрет на майнинг криптовалюты полностью вступил в силу с 1 января в десяти регионах России, в то время как частичный запрет применяется еще в трех. | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T10:28+0300

2025-01-01T10:28+0300

2025-01-01T10:28+0300

россия

майнинг

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалюты полностью вступил в силу с 1 января в десяти регионах России, в то время как частичный запрет применяется еще в трех. Постановление российского правительства от 23 декабря 2024 года приостанавливает майнинг в десяти субъектах страны с января 2025 года до марта 2031 года, а также ограничивает его в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (с 15 ноября по 15 марта, за исключением первого года, когда ограничение начнется с 1 января 2025 года).Субъекты, где майнинг криптовалюты подлежит полному запрету, включают регионы Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня) и новые регионы Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Временные ограничения на майнинг в отопительный сезон касаются некоторых муниципальных районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.Вице-премьер РФ Александр Новак в конце декабря заявил, что число регионов с запретом на майнинг может увеличиться, если губернаторы будут инициировать такие обращения. В частности, власти Хакасии уже подали запрос в Минэнерго о введении ограничений на майнинг в своем регионе. По данным Минэнерго РФ, российские майнинг-фермы потребляют около 2,5 ГВт электроэнергии в год, что составляет 1,4% от общего потребления страны.

https://1prime.ru/20241227/energopotreblenie-853916043.html

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россия, майнинг