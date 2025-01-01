https://1prime.ru/20250101/mazut-853991012.html
Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть"
Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть" - 01.01.2025, ПРАЙМ
Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть"
Специалисты Морспасслужбы обследовали фрагменты ранее затонувшие танкеров "Волгонефть", и, как сообщили в оперативном штабе Кубани, утечек мазута не... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T15:04+0300
2025-01-01T15:04+0300
2025-01-01T15:04+0300
россия
разлив нефтепродуктов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853749125_0:83:1300:814_1920x0_80_0_0_40b50d5cf8f21915723c3c76ca444478.jpg
КРАСНОДАР, 1 янв – ПРАЙМ. Специалисты Морспасслужбы обследовали фрагменты ранее затонувшие танкеров "Волгонефть", и, как сообщили в оперативном штабе Кубани, утечек мазута не зафиксировано. В течение нескольких дней, когда были подходящие погодные условия между штормами в декабре, водолазы провели полную проверку корпусов затонувших судов. В официальном сообщении отмечается, что никаких утечек мазута из этих фрагментов не обнаружено.Властями также сообщается, что в районе затопления иногда появляются небольшие радужные пятна, которые незамедлительно обрабатываются сорбентом. Уточняется, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" во время шторма; в результате были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и президент России Владимир Путин сообщил, что в море могло вытечь приблизительно 40% этого топлива.В связи с произошедшим, 26 декабря на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязнённого грунта на берегу, специалисты очищают акваторию от нефтеводяной смеси и проводят обработку сорбентом. Также в регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от воздействия мазута.
https://1prime.ru/20241231/anapa-853987637.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/14/853749125_52:0:1248:897_1920x0_80_0_0_0889b7569dd653bda4a0f21e7570e9fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, разлив нефтепродуктов
РОССИЯ, разлив нефтепродуктов
Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть"
В Кубани завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть"
КРАСНОДАР, 1 янв – ПРАЙМ. Специалисты Морспасслужбы обследовали фрагменты ранее затонувшие танкеров "Волгонефть", и, как сообщили в оперативном штабе Кубани, утечек мазута не зафиксировано.
В течение нескольких дней, когда были подходящие погодные условия между штормами в декабре, водолазы провели полную проверку корпусов затонувших судов. В официальном сообщении отмечается, что никаких утечек мазута из этих фрагментов не обнаружено.
Властями также сообщается, что в районе затопления иногда появляются небольшие радужные пятна, которые незамедлительно обрабатываются сорбентом. Уточняется, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" во время шторма; в результате были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб.
На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и президент России Владимир Путин сообщил, что в море могло вытечь приблизительно 40% этого топлива.
В связи с произошедшим, 26 декабря на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязнённого грунта на берегу, специалисты очищают акваторию от нефтеводяной смеси и проводят обработку сорбентом. Также в регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от воздействия мазута.