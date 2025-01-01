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Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть" - 01.01.2025, ПРАЙМ
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Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть"
Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть" - 01.01.2025, ПРАЙМ
Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть"
Специалисты Морспасслужбы обследовали фрагменты ранее затонувшие танкеров "Волгонефть", и, как сообщили в оперативном штабе Кубани, утечек мазута не... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T15:04+0300
2025-01-01T15:04+0300
россия
разлив нефтепродуктов
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КРАСНОДАР, 1 янв – ПРАЙМ. Специалисты Морспасслужбы обследовали фрагменты ранее затонувшие танкеров "Волгонефть", и, как сообщили в оперативном штабе Кубани, утечек мазута не зафиксировано. В течение нескольких дней, когда были подходящие погодные условия между штормами в декабре, водолазы провели полную проверку корпусов затонувших судов. В официальном сообщении отмечается, что никаких утечек мазута из этих фрагментов не обнаружено.Властями также сообщается, что в районе затопления иногда появляются небольшие радужные пятна, которые незамедлительно обрабатываются сорбентом. Уточняется, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" во время шторма; в результате были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и президент России Владимир Путин сообщил, что в море могло вытечь приблизительно 40% этого топлива.В связи с произошедшим, 26 декабря на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязнённого грунта на берегу, специалисты очищают акваторию от нефтеводяной смеси и проводят обработку сорбентом. Также в регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от воздействия мазута.
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россия, разлив нефтепродуктов
РОССИЯ, разлив нефтепродуктов
15:04 01.01.2025
 
Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть"

В Кубани завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть"

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкРежим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов
© МЧС РФ
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КРАСНОДАР, 1 янв – ПРАЙМ. Специалисты Морспасслужбы обследовали фрагменты ранее затонувшие танкеров "Волгонефть", и, как сообщили в оперативном штабе Кубани, утечек мазута не зафиксировано.
В течение нескольких дней, когда были подходящие погодные условия между штормами в декабре, водолазы провели полную проверку корпусов затонувших судов. В официальном сообщении отмечается, что никаких утечек мазута из этих фрагментов не обнаружено.
Властями также сообщается, что в районе затопления иногда появляются небольшие радужные пятна, которые незамедлительно обрабатываются сорбентом. Уточняется, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" во время шторма; в результате были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб.
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На побережье Анапы обнаружили повторные выбросы мазута
Вчера, 21:12
Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и президент России Владимир Путин сообщил, что в море могло вытечь приблизительно 40% этого топлива.
В связи с произошедшим, 26 декабря на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Спасатели и волонтеры занимаются сбором загрязнённого грунта на берегу, специалисты очищают акваторию от нефтеводяной смеси и проводят обработку сорбентом. Также в регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от воздействия мазута.
 
РОССИЯразлив нефтепродуктов
 
 
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