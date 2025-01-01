Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предупредил о росте активности мошенников на новогодних праздниках - 01.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250101/moshenniki-853988351.html
Эксперт предупредил о росте активности мошенников на новогодних праздниках
Эксперт предупредил о росте активности мошенников на новогодних праздниках - 01.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредил о росте активности мошенников на новогодних праздниках
Мошенники открывают "сезон охоты" в период новогодних каникул, и это связано с увеличением пользовательской активности в интернет-магазинах, рассказал РИА... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T10:15+0300
2025-01-01T10:15+0300
мошенничество
россия
финансы
новогодние праздники
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c594fc2abf97feb947af675f077cd781.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Мошенники открывают "сезон охоты" в период новогодних каникул, и это связано с увеличением пользовательской активности в интернет-магазинах, рассказал РИА Новости ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам "Кода Безопасности" Константин Горбунов. "В преддверии Нового Года и в период новогодних каникул у мошенников начинается "сезон охоты", поскольку значительно увеличивается пользовательская активность в онлайн-магазинах", - сказал Горбунов. Эксперт перечислил самые популярные способы финансового мошенничества в праздничный период. Так, например, это скам-платформы по инвестициям - мошенники обещают тем, кто положит деньги на депозит, нереальные проценты, которые превышают банковские в десятки и сотни раз. Но как правило, деньги жертв переводятся на счета злоумышленников, а в личном кабинете пользователя отображается виртуальный баланс. В какой-то момент платформа закрывается, и люди теряют вложенные средства. Лучше избегать подобных платформ, особенно если их рекламируют малоизвестные организации. Кроме этого, злоумышленники подделывают сайты популярных банков и приложения, которые распространяют даже в официальных магазинах. Больше возможностей для них открылось после ввода санкций, из-за которых официальные организации стали менять названия софта. Ввод учетных данных в формы фейковых ресурсов позволяют мошенникам красть эти данные и получать доступ личному кабинету жертвы. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, нужно проверять ссылки сайтов, на которых пользователь собирается провести ту или иную операцию. "Фиктивные предложения об оплате и скидках также становятся популярными в это время года. Интернет-магазины проводят масштабные акции, чем незамедлительно начинают пользоваться мошенники. Они создают фишинговые рассылки о выигрыше в конкурсах, раздаче бонусных баллов и скидок, которые обычно сопровождаются призывом к срочной оплате, внесению "закрепительного платежа" или предоплаты. В лучшем случае пользователь получит некачественный или поддельный товар вместо оригинала, в худшем - потеряет средства", - добавил Горбунов. Он посоветовал использовать для онлайн-покупок отдельную дебетовую банковскую карту с минимальным количеством средств – если ее данные утекут в сеть, потери будут не столь критичны.
https://1prime.ru/20241231/moshenniki-853983896.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/64/837596474_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_9f5db6ad9ecc59ad318e8e004ab88690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, новогодние праздники
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, новогодние праздники
10:15 01.01.2025
 
Эксперт предупредил о росте активности мошенников на новогодних праздниках

Эксперт Горбунов рассказал о росте активности финмошенников на праздниках

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Мошенники открывают "сезон охоты" в период новогодних каникул, и это связано с увеличением пользовательской активности в интернет-магазинах, рассказал РИА Новости ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам "Кода Безопасности" Константин Горбунов.
"В преддверии Нового Года и в период новогодних каникул у мошенников начинается "сезон охоты", поскольку значительно увеличивается пользовательская активность в онлайн-магазинах", - сказал Горбунов.
Эксперт перечислил самые популярные способы финансового мошенничества в праздничный период. Так, например, это скам-платформы по инвестициям - мошенники обещают тем, кто положит деньги на депозит, нереальные проценты, которые превышают банковские в десятки и сотни раз. Но как правило, деньги жертв переводятся на счета злоумышленников, а в личном кабинете пользователя отображается виртуальный баланс. В какой-то момент платформа закрывается, и люди теряют вложенные средства. Лучше избегать подобных платформ, особенно если их рекламируют малоизвестные организации.
Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
В МВД назвали наиболее крупную сумму, похищенную мошенниками у россиян
Вчера, 16:37
Кроме этого, злоумышленники подделывают сайты популярных банков и приложения, которые распространяют даже в официальных магазинах. Больше возможностей для них открылось после ввода санкций, из-за которых официальные организации стали менять названия софта. Ввод учетных данных в формы фейковых ресурсов позволяют мошенникам красть эти данные и получать доступ личному кабинету жертвы. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, нужно проверять ссылки сайтов, на которых пользователь собирается провести ту или иную операцию.
"Фиктивные предложения об оплате и скидках также становятся популярными в это время года. Интернет-магазины проводят масштабные акции, чем незамедлительно начинают пользоваться мошенники. Они создают фишинговые рассылки о выигрыше в конкурсах, раздаче бонусных баллов и скидок, которые обычно сопровождаются призывом к срочной оплате, внесению "закрепительного платежа" или предоплаты. В лучшем случае пользователь получит некачественный или поддельный товар вместо оригинала, в худшем - потеряет средства", - добавил Горбунов.
Он посоветовал использовать для онлайн-покупок отдельную дебетовую банковскую карту с минимальным количеством средств – если ее данные утекут в сеть, потери будут не столь критичны.
 
МошенничествоРОССИЯФинансыновогодние праздники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала