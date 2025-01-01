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Эксперт предупредил о росте активности мошенников на новогодних праздниках

Эксперт предупредил о росте активности мошенников на новогодних праздниках - 01.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о росте активности мошенников на новогодних праздниках

Мошенники открывают "сезон охоты" в период новогодних каникул, и это связано с увеличением пользовательской активности в интернет-магазинах, рассказал РИА... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T10:15+0300

2025-01-01T10:15+0300

2025-01-01T10:15+0300

мошенничество

россия

финансы

новогодние праздники

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Мошенники открывают "сезон охоты" в период новогодних каникул, и это связано с увеличением пользовательской активности в интернет-магазинах, рассказал РИА Новости ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам "Кода Безопасности" Константин Горбунов. "В преддверии Нового Года и в период новогодних каникул у мошенников начинается "сезон охоты", поскольку значительно увеличивается пользовательская активность в онлайн-магазинах", - сказал Горбунов. Эксперт перечислил самые популярные способы финансового мошенничества в праздничный период. Так, например, это скам-платформы по инвестициям - мошенники обещают тем, кто положит деньги на депозит, нереальные проценты, которые превышают банковские в десятки и сотни раз. Но как правило, деньги жертв переводятся на счета злоумышленников, а в личном кабинете пользователя отображается виртуальный баланс. В какой-то момент платформа закрывается, и люди теряют вложенные средства. Лучше избегать подобных платформ, особенно если их рекламируют малоизвестные организации. Кроме этого, злоумышленники подделывают сайты популярных банков и приложения, которые распространяют даже в официальных магазинах. Больше возможностей для них открылось после ввода санкций, из-за которых официальные организации стали менять названия софта. Ввод учетных данных в формы фейковых ресурсов позволяют мошенникам красть эти данные и получать доступ личному кабинету жертвы. Для того, чтобы избежать таких ситуаций, нужно проверять ссылки сайтов, на которых пользователь собирается провести ту или иную операцию. "Фиктивные предложения об оплате и скидках также становятся популярными в это время года. Интернет-магазины проводят масштабные акции, чем незамедлительно начинают пользоваться мошенники. Они создают фишинговые рассылки о выигрыше в конкурсах, раздаче бонусных баллов и скидок, которые обычно сопровождаются призывом к срочной оплате, внесению "закрепительного платежа" или предоплаты. В лучшем случае пользователь получит некачественный или поддельный товар вместо оригинала, в худшем - потеряет средства", - добавил Горбунов. Он посоветовал использовать для онлайн-покупок отдельную дебетовую банковскую карту с минимальным количеством средств – если ее данные утекут в сеть, потери будут не столь критичны.

https://1prime.ru/20241231/moshenniki-853983896.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, новогодние праздники