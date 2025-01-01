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Раскрыто, для кого вырастет налог на доходы с продажи жилья
Раскрыто, для кого вырастет налог на доходы с продажи жилья - 01.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, для кого вырастет налог на доходы с продажи жилья
Дифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вступили в силу с 1 января. В том числе, меняется порядок налогообложения доходов,... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T02:02+0300
2025-01-01T02:02+0300
2025-01-01T02:02+0300
недвижимость
общество
кирилл данилов
налог
ндфл
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МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Дифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вступили в силу с 1 января. В том числе, меняется порядок налогообложения доходов, полученных от продажи недвижимости, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Для начала он напомнил, что минимальный предельный срок владения объектом, который дает право на освобождение от уплаты НДФЛ при продаже, не изменился. "Если продается недвижимость, которая до этого находилась в собственности продавца не менее пяти лет, то с положительной разницы между ценой продажи и покупки не нужно уплачивать НДФЛ", - поясняет адвокат.Пятилетний минимальный срок владения может быть сокращен до трех, если право собственности на недвижимое имущество получено:Если минимальный срок владения недвижимостью не истек, то с положительной разницы между ценой продажи и ценой покупки нужно уплатить НДФЛ, говорит Данилов.И вот здесь порядок расчета налога меняется."Если при продаже объекта недвижимости в 2024 году до истечения минимального срока владения недвижимостью применялась единая ставка в 13 процентов независимо от суммы полученного дохода, то с 1 января 2025 года налоговая ставка будет различной в зависимости от суммы полученного дохода", - предупреждает эксперт.Теперь, если положительная разница между ценой продажи и ценой покупки не превысит 2,4 миллиона рублей, то ставка останется на уровне 13%. На сумму выше будет применяться ставка в 15%.Если доход от продажи недвижимости получен до января 2025 года, то исчисление и уплата налога должны быть по старым правилам, даже если переход права собственности будет только после первого января.По мнению Кирилла Данилова, увеличение налоговой нагрузки для граждан при продаже недвижимости может привести к росту числа споров, связанных с согласованием притворных условий о цене договора купли-продажи жилья."Недобросовестные продавцы могут начать навязывать покупателям условия с заниженной ценой договора при негласном сохранении условия о фактической оплате по цене, соответствующей рыночной стоимости квартиры. За согласие в проведении "серой" схемы сделки купли-продажи нечестные продавцы могут пообещать покупателю скидку. Но следует помнить, что участие в такой схеме может привести к одновременной потере недвижимости и денег, уплаченных за нее", - разъясняет адвокат.Так, в случае признания договора купли-продажи недействительным или его расторжения, покупатель будет обязан возвратить продавцу квартиру, а продавец покупателю – деньги, но только в размере, согласованном в договоре. Тогда придется дополнительно доказывать, что фактически переданная по сделке сумма была выше. А это сложно и затратно, заключил адвокат.
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недвижимость, общество , кирилл данилов, налог, ндфл
Недвижимость, Общество , Кирилл Данилов, НАЛОГ, НДФЛ
Раскрыто, для кого вырастет налог на доходы с продажи жилья
Адвокат Данилов: налог с продажи жилья вырастет для некоторых граждан в 2025 году
МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. Дифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вступили в силу с 1 января. В том числе, меняется порядок налогообложения доходов, полученных от продажи недвижимости, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Для начала он напомнил, что минимальный предельный срок владения объектом, который дает право на освобождение от уплаты НДФЛ при продаже, не изменился. "Если продается недвижимость, которая до этого находилась в собственности продавца не менее пяти лет, то с положительной разницы между ценой продажи и покупки не нужно уплачивать НДФЛ", - поясняет адвокат.
Пятилетний минимальный срок владения может быть сокращен до трех, если право собственности на недвижимое имущество получено:
- в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника;
- в результате приватизации;
- в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением;
- если на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество у гражданина нет другого жилого помещения.
Если минимальный срок владения недвижимостью не истек, то с положительной разницы между ценой продажи и ценой покупки нужно уплатить НДФЛ, говорит Данилов.
И вот здесь порядок расчета налога меняется.
"Если при продаже объекта недвижимости в 2024 году до истечения минимального срока владения недвижимостью применялась единая ставка в 13 процентов независимо от суммы полученного дохода, то с 1 января 2025 года налоговая ставка будет различной в зависимости от суммы полученного дохода", - предупреждает эксперт.
Теперь, если положительная разница между ценой продажи и ценой покупки не превысит 2,4 миллиона рублей, то ставка останется на уровне 13%. На сумму выше будет применяться ставка в 15%.
Если доход от продажи недвижимости получен до января 2025 года, то исчисление и уплата налога должны быть по старым правилам, даже если переход права собственности будет только после первого января.
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По мнению Кирилла Данилова, увеличение налоговой нагрузки для граждан при продаже недвижимости может привести к росту числа споров, связанных с согласованием притворных условий о цене договора купли-продажи жилья.
"Недобросовестные продавцы могут начать навязывать покупателям условия с заниженной ценой договора при негласном сохранении условия о фактической оплате по цене, соответствующей рыночной стоимости квартиры. За согласие в проведении "серой" схемы сделки купли-продажи нечестные продавцы могут пообещать покупателю скидку. Но следует помнить, что участие в такой схеме может привести к одновременной потере недвижимости и денег, уплаченных за нее", - разъясняет адвокат.
Так, в случае признания договора купли-продажи недействительным или его расторжения, покупатель будет обязан возвратить продавцу квартиру, а продавец покупателю – деньги, но только в размере, согласованном в договоре. Тогда придется дополнительно доказывать, что фактически переданная по сделке сумма была выше. А это сложно и затратно, заключил адвокат.