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В России начал действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет

В России начал действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет - 01.01.2025, ПРАЙМ

В России начал действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет

Федеральный инвестиционный налоговый вычет для российских компаний заработает с 1 января 2025 года, его размер составит 3%. С его помощью организации смогут... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T14:26+0300

2025-01-01T14:26+0300

2025-01-01T14:26+0300

россия

налоговый вычет

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Федеральный инвестиционный налоговый вычет для российских компаний заработает с 1 января 2025 года, его размер составит 3%. С его помощью организации смогут уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства. Правительство РФ в прошлом году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые заработают с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Самыми заметными изменениями для россиян стали пятиступенчатая прогрессия НДФЛ и повышение налога на прибыль для компаний. Одновременно с повышением налога на прибыль вводится федеральный инвестиционный вычет в размере 3%. Он позволит уменьшать сумму налога на прибыль в федеральной части на капитальные расходы, произведенные в рамках инвестпроектов, требования к которым установит правительство. Оно же установит категории лиц, имеющих право на вычет, объектов, к которым он применяется, а также условия и порядок определения его размера. Право на инвестиционный налоговый вычет имеют предприятия и организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также компании, работающие в сфере обрабатывающих производств, за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Кроме того, инвестиционный налоговый вычет смогут получить предприятия, обеспечивающие потребителей электроэнергией, газом и паром, предприятия общественного питания, гостиницы, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками, а также организации и компании, работающие в области информационных технологий и телекоммуникаций. При этом есть те, кто не сможет применять вычет. К ним относятся иностранные организации - налоговые резиденты РФ, организации - участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений, кредитные организации, организации - производители этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции, пива и сахаросодержащих напитков. Ежегодно объем финансирования этого инструмента составит 150 миллиардов рублей, но в перспективе сумма может корректироваться, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак.

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россия, налоговый вычет