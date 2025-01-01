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С 1 января уточняются параметры режима упрощенной системы налогообложения

С 1 января уточняются параметры режима упрощенной системы налогообложения - 01.01.2025, ПРАЙМ

С 1 января уточняются параметры режима упрощенной системы налогообложения

Масштабные изменения в налоговую систему РФ, принятые правительством летом 2024 года, предусматривают в том числе новшества для налогоплательщиков, применяющих... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T16:09+0300

2025-01-01T16:09+0300

2025-01-01T16:09+0300

налоги

россия

усн

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Масштабные изменения в налоговую систему РФ, принятые правительством летом 2024 года, предусматривают в том числе новшества для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) - малые предприятия получат больше возможностей для перехода на эту систему, но они должны будут платить НДС. Правительство РФ в прошлом году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые начинают работать с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. Основными изменениями для россиян стали пятиступенчатая прогрессия НДФЛ, а для бизнеса - повышение налога на прибыль. Помимо этого, для бизнеса новые нормы направлены на решение проблемы, которая связана с переходом бизнеса из категории малого в категорию крупного. Так, возможности использования УСН для малых предприятий теперь расширяются: лимит по доходам увеличивается с 200 миллионов до 450 миллионов рублей, а по основным средствам – со 150 миллионов до 200 миллионов рублей, средняя численность сотрудников для применения УСН - от 100 до 130 человек. При этом, если годовой доход предприятия на УСН превысит 60 миллионов рублей, тогда оно становится плательщиком НДС. Соответствующее дополнительное уведомление направлять в налоговый орган не требуется. А малый бизнес, который пока не дорос до этой границы, сможет поучаствовать в эксперименте по авто-УСН – это спецрежим, при котором отчётность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически.

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россия, усн