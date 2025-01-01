https://1prime.ru/20250101/putin-853991283.html

Путин поручил обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере ИИ

Путин поручил обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере ИИ - 01.01.2025, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить сотрудничество с Китаем в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с КНР при проведении технологических исследований в сфере... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T15:23+0300

2025-01-01T15:23+0300

2025-01-01T15:23+0300

россия

владимир путин

китай

ии

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с КНР при проведении технологических исследований в сфере искусственного интеллекта. Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом "Сбербанк России": обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой при проведении технологических исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 30 апреля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Cбербанка Герман Греф.

https://1prime.ru/20241231/putin-853987505.html

китай

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россия, владимир путин, китай, ии