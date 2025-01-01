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Путин поручил внести в Госдуму проект закона "О языках народов России" - 01.01.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил внести в Госдуму проект закона "О языках народов России"
Путин поручил внести в Госдуму проект закона "О языках народов России" - 01.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил внести в Госдуму проект закона "О языках народов России"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев создание государственного... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T17:28+0300
2025-01-01T17:28+0300
россия
владимир путин
русский язык
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев создание государственного реестра таких языков. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента РФ обеспечить... разработку и внесение в Государственную думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев в нем в том числе: создание и ведение государственного реестра языков народов РФ; систематизацию (разграничение) статусов таких языков", - указано в перечне поручений. Кроме того, в законопроекте должна быть предусмотрена взаимосвязь между законодательством о языках народов РФ и законодательством о государственном языке РФ, следует из документа. Срок исполнения этого поручения – 1 мая 2025 года.
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россия, владимир путин, русский язык
РОССИЯ, Владимир Путин, русский язык
17:28 01.01.2025
 
Путин поручил внести в Госдуму проект закона "О языках народов России"

Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона "О языках народов России"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев создание государственного реестра таких языков.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента РФ обеспечить... разработку и внесение в Государственную думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев в нем в том числе: создание и ведение государственного реестра языков народов РФ; систематизацию (разграничение) статусов таких языков", - указано в перечне поручений.
Кроме того, в законопроекте должна быть предусмотрена взаимосвязь между законодательством о языках народов РФ и законодательством о государственном языке РФ, следует из документа.
Срок исполнения этого поручения – 1 мая 2025 года.
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