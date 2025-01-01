https://1prime.ru/20250101/putin-853993223.html

Путин поручил внести в Госдуму проект закона "О языках народов России"

Путин поручил внести в Госдуму проект закона "О языках народов России" - 01.01.2025, ПРАЙМ

Путин поручил внести в Госдуму проект закона "О языках народов России"

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев создание государственного... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T17:28+0300

2025-01-01T17:28+0300

2025-01-01T17:28+0300

россия

владимир путин

русский язык

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая внести в Госдуму проект закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев создание государственного реестра таких языков. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента РФ обеспечить... разработку и внесение в Государственную думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона "О языках народов Российской Федерации", предусмотрев в нем в том числе: создание и ведение государственного реестра языков народов РФ; систематизацию (разграничение) статусов таких языков", - указано в перечне поручений. Кроме того, в законопроекте должна быть предусмотрена взаимосвязь между законодательством о языках народов РФ и законодательством о государственном языке РФ, следует из документа. Срок исполнения этого поручения – 1 мая 2025 года.

https://1prime.ru/20250101/vsm-853992957.html

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россия, владимир путин, русский язык