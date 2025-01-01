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СМИ раскрыло, кто занимает освобождённые Западом места на российском рынке
СМИ раскрыло, кто занимает освобождённые Западом места на российском рынке - 01.01.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, кто занимает освобождённые Западом места на российском рынке
Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T10:17+0300
2025-01-01T10:17+0300
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АНКАРА, 1 янв - ПРАЙМ. Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, пишет газета Dünya. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны. "Турция - одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями. Турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники"- пишет издание. Газета в качестве примера отмечает уникальность решения Путина передать долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе". "Решение, принятое накануне президентом России, стало первым в этом отношении. Временное управление было назначено на активы и производственные мощности AB InBev Efes, дочерней компании Anadolu Group, председателем совета директоров которой является Тунджай Озилхан, одной из крупнейших турецких инвестиций в России", - отмечает газета.
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россия, турция, рынок, запад
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Рынок, ЗАПАД
СМИ раскрыло, кто занимает освобождённые Западом места на российском рынке
Dünya: турецкий бизнес занимает освобождённые Западом места на российском рынке
АНКАРА, 1 янв - ПРАЙМ. Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, пишет газета Dünya.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны.
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"Турция - одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями. Турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники"- пишет издание.
Газета в качестве примера отмечает уникальность решения Путина передать долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".
"Решение, принятое накануне президентом России, стало первым в этом отношении. Временное управление было назначено на активы и производственные мощности AB InBev Efes, дочерней компании Anadolu Group, председателем совета директоров которой является Тунджай Озилхан, одной из крупнейших турецких инвестиций в России", - отмечает газета.