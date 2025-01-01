Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыло, кто занимает освобождённые Западом места на российском рынке - 01.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250101/rynok-853988497.html
СМИ раскрыло, кто занимает освобождённые Западом места на российском рынке
СМИ раскрыло, кто занимает освобождённые Западом места на российском рынке - 01.01.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, кто занимает освобождённые Западом места на российском рынке
Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T10:17+0300
2025-01-01T10:17+0300
россия
турция
рынок
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/83692/74/836927488_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_23be8b5aba414b49a2490bd784424d93.jpg
АНКАРА, 1 янв - ПРАЙМ. Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, пишет газета Dünya. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны. "Турция - одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями. Турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники"- пишет издание. Газета в качестве примера отмечает уникальность решения Путина передать долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе". "Решение, принятое накануне президентом России, стало первым в этом отношении. Временное управление было назначено на активы и производственные мощности AB InBev Efes, дочерней компании Anadolu Group, председателем совета директоров которой является Тунджай Озилхан, одной из крупнейших турецких инвестиций в России", - отмечает газета.
https://1prime.ru/20241231/bentley-853985503.html
турция
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83692/74/836927488_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f5984f528e4330e2e4573028497d0b69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, рынок, запад
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Рынок, ЗАПАД
10:17 01.01.2025
 
СМИ раскрыло, кто занимает освобождённые Западом места на российском рынке

Dünya: турецкий бизнес занимает освобождённые Западом места на российском рынке

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссия и Турция
Россия и Турция
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 1 янв - ПРАЙМ. Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, пишет газета Dünya.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны.
Логотип Bentley - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
На российский рынок вернулись супергибриды Bentley: цена впечатлила
Вчера, 18:23
"Турция - одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями. Турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники"- пишет издание.
Газета в качестве примера отмечает уникальность решения Путина передать долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".
"Решение, принятое накануне президентом России, стало первым в этом отношении. Временное управление было назначено на активы и производственные мощности AB InBev Efes, дочерней компании Anadolu Group, председателем совета директоров которой является Тунджай Озилхан, одной из крупнейших турецких инвестиций в России", - отмечает газета.
 
РОССИЯТУРЦИЯРынокЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала