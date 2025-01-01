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В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь

В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь - 01.01.2025, ПРАЙМ

В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь

В американском Новом Орлеане водитель автомобиля въехал в толпу, в результате чего пострадали 30 человек и как минимум десять стали жертвами. Об этом сообщает... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T15:10+0300

2025-01-01T15:10+0300

2025-01-01T15:10+0300

происшествия

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теракт

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. В американском Новом Орлеане водитель автомобиля въехал в толпу, в результате чего пострадали 30 человек и как минимум десять стали жертвами. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию и власти."По меньшей мере десять человек погибли и еще 30 получили ранения в результате наезда транспортного средства на толпу людей", - следует из данных канала.Отмечается, что водитель транспортного средства задержан. Вероятно, он действовал преднамеренно. Ранее CBS сообщал, что грузовик въехал в толпу людей в Новом Орлеане и открыл огонь. Как рассказали телеканалу свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь.

https://1prime.ru/20241228/terakty-853920644.html

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сша, теракт