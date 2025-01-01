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ФБР обнаружило взрывные устройства после наезда на толпу в Новом Орлеане
ФБР обнаружило взрывные устройства после наезда на толпу в Новом Орлеане - 01.01.2025, ПРАЙМ
ФБР обнаружило взрывные устройства после наезда на толпу в Новом Орлеане
ФБР подтвердило обнаружение самодельных взрывных устройств после случайного наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане, как сообщает телеканал Fox News. | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T16:47+0300
2025-01-01T16:47+0300
2025-01-01T17:01+0300
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. ФБР подтвердило обнаружение самодельных взрывных устройств после случайного наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане, как сообщает телеканал Fox News. Ранее ABC News, ссылаясь на источник в федеральных правоохранительных органах, информировало о том, что местные власти обратились за поддержкой к ФБР после трагического инцидента, в результате которого как минимум 10 человек погибли и 30 получили ранения.В пресс-релизе отмечается, что ФБР нашло самодельные взрывные устройства, и следователи сейчас пытаются установить, являются ли они действующими.
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сша, фбр
ФБР обнаружило взрывные устройства после наезда на толпу в Новом Орлеане
Fox News: ФБР обнаружило бомбы после наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. ФБР подтвердило обнаружение самодельных взрывных устройств после случайного наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане, как сообщает телеканал Fox News.
Ранее ABC News, ссылаясь на источник в федеральных правоохранительных органах, информировало о том, что местные власти обратились за поддержкой к ФБР после трагического инцидента, в результате которого как минимум 10 человек погибли и 30 получили ранения.
В пресс-релизе отмечается, что ФБР нашло самодельные взрывные устройства, и следователи сейчас пытаются установить, являются ли они действующими.
В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь