https://1prime.ru/20250101/terakt-853994993.html

Установлена личность водителя, врезавшегося в толпу в Новом Орлеане

Установлена личность водителя, врезавшегося в толпу в Новом Орлеане - 01.01.2025, ПРАЙМ

Установлена личность водителя, врезавшегося в толпу в Новом Орлеане

Американские правоохранительные органы установили личность водителя, который подозревается в наезде на толпу в Новом Орлеане. Об этом сообщил телеканал NBC... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T21:20+0300

2025-01-01T21:20+0300

2025-01-01T21:20+0300

происшествия

сша

теракт

подозреваемый

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Американские правоохранительные органы установили личность водителя, который подозревается в наезде на толпу в Новом Орлеане. Об этом сообщил телеканал NBC News.Как указывается в сообщении NBC News, "по предварительным данным, подозреваемым стал 42-летний Шамсуд Дим Джаббар".Также телеканал сообщил, что использовавшийся для теракта грузовик был арендован через интернет-сервис по прокату автомобилей напрямую у владельцев.

https://1prime.ru/20250101/ssha-853991134.html

сша

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, теракт, подозреваемый