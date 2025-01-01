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Установлена личность водителя, врезавшегося в толпу в Новом Орлеане
Установлена личность водителя, врезавшегося в толпу в Новом Орлеане - 01.01.2025, ПРАЙМ
Установлена личность водителя, врезавшегося в толпу в Новом Орлеане
Американские правоохранительные органы установили личность водителя, который подозревается в наезде на толпу в Новом Орлеане. Об этом сообщил телеканал NBC... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T21:20+0300
2025-01-01T21:20+0300
2025-01-01T21:20+0300
происшествия
сша
теракт
подозреваемый
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Американские правоохранительные органы установили личность водителя, который подозревается в наезде на толпу в Новом Орлеане. Об этом сообщил телеканал NBC News.Как указывается в сообщении NBC News, "по предварительным данным, подозреваемым стал 42-летний Шамсуд Дим Джаббар".Также телеканал сообщил, что использовавшийся для теракта грузовик был арендован через интернет-сервис по прокату автомобилей напрямую у владельцев.
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Происшествия, США, теракт, подозреваемый
Установлена личность водителя, врезавшегося в толпу в Новом Орлеане
NBC News: подозреваемым в теракте в Новом Орлеане оказался 42-летний Джаббар