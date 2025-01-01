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ФБР сообщило новые данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
ФБР сообщило новые данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане - 01.01.2025, ПРАЙМ
ФБР сообщило новые данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане был 42-летним гражданином Соединенных Штатов из Техаса, его имя - Шамсуд Дин... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T22:42+0300
2025-01-01T22:42+0300
2025-01-01T22:42+0300
происшествия
сша
теракт
подозреваемый
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане был 42-летним гражданином Соединенных Штатов из Техаса, его имя - Шамсуд Дин Джаббар. В пикапе, который стал орудием теракта, правоохранители обнаружили символику запрещенной в США и Российской Федерации террористической организации ИГИЛ*.В ФБР сообщили, что подозреваемый "был идентифицирован как 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса", он управлял пикапом Ford, по-видимому, арендованным. В настоящий момент, как отметили в бюро, устанавливается, "как субъект завладел транспортным средством".Поскольку у подозреваемого был найден флаг ИГИЛ*, расследуется его связь с террористами, говорится в сообщении.* Запрещена в РФ.
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сша, теракт, подозреваемый
Происшествия, США, теракт, подозреваемый
ФБР сообщило новые данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
ФБР: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был гражданином США
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане был 42-летним гражданином Соединенных Штатов из Техаса, его имя - Шамсуд Дин Джаббар. В пикапе, который стал орудием теракта, правоохранители обнаружили символику запрещенной в США и Российской Федерации террористической организации ИГИЛ*.
В ФБР сообщили, что подозреваемый "был идентифицирован как 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, гражданин США из Техаса", он управлял пикапом Ford, по-видимому, арендованным. В настоящий момент, как отметили в бюро, устанавливается, "как субъект завладел транспортным средством".
В Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь
Поскольку у подозреваемого был найден флаг ИГИЛ*, расследуется его связь с террористами, говорится в сообщении.