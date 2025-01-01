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На Крымском мосту восстановили движение транспорта - 01.01.2025, ПРАЙМ
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На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - 01.01.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T16:14+0300
2025-01-01T16:14+0300
происшествия
крымский мост
движение авторанспорта
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение было перекрыто с 15.29 мск. Ограничение продлилось почти 40 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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крымский мост, движение авторанспорта
Происшествия, Крымский мост, движение авторанспорта
16:14 01.01.2025
 
На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено - инфоцентр

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Открытие автомобильной части Крымского моста
 Открытие автомобильной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было перекрыто с 15.29 мск. Ограничение продлилось почти 40 минут.
Виды Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
15:46
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКрымский мостдвижение авторанспорта
 
 
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