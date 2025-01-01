https://1prime.ru/20250101/ukraina-853989573.html

"Черная дыра для мошенничества". СМИ раскрыли горькую правду об Украине

"Черная дыра для мошенничества". СМИ раскрыли горькую правду об Украине - 01.01.2025, ПРАЙМ

"Черная дыра для мошенничества". СМИ раскрыли горькую правду об Украине

Украина по инициативе западных государств стала центром преступности и коррупции. Об этом пишет издание Strategic Culture. | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T11:57+0300

2025-01-01T11:57+0300

2025-01-01T11:57+0300

украина

коррупция на украине

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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина по инициативе западных государств стала центром преступности и коррупции. Об этом пишет издание Strategic Culture."Украина – это выгребная яма коррупции и преступности, черная дыра для мошенничества, от многомиллиардного отмывания денег через торговлю оружием НАТО до телефонного, от удержания Европы в заложниках без газа до сбития пассажирских самолетов ради двойных схем", – указывается в статье.Подчеркивается, что европейские лидеры получают значительную выгоду от схем, которые реализуются через Киев, поэтому они поддерживают миф о "благородной Украине, защищающей Европу от российской агрессии", при этом игнорируя потребности и мнения своих граждан.Ранее в декабре прошлого года американская газета Hill обвинила Владимира Зеленского и других украинских чиновников в растрате американской военной помощи, призвав к их наказанию за коррупцию. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский украл больше, чем все его предшественники. По его словам, офис Зеленского ежемесячно получает десятки миллионов долларов с каждой государственной структуры; например, только с Одесской области собирается 10-15 миллионов долларов в месяц, а доходы с ТЦК достигают от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции в Украине, в частности в военной сфере, появляются регулярно. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко сообщил о том, что Минобороны расторгло контракты с компаниями львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который является фигурантом дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. 19 января СБУ сообщила о задержании полковника ВСУ и генерального директора оборонной поставляющей компании по подозрению в коррупции.

https://1prime.ru/20241231/pytki-853984974.html

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украина, коррупция на украине