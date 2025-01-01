https://1prime.ru/20250101/ukraina-853989573.html
"Черная дыра для мошенничества". СМИ раскрыли горькую правду об Украине
"Черная дыра для мошенничества". СМИ раскрыли горькую правду об Украине - 01.01.2025, ПРАЙМ
"Черная дыра для мошенничества". СМИ раскрыли горькую правду об Украине
Украина по инициативе западных государств стала центром преступности и коррупции. Об этом пишет издание Strategic Culture. | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T11:57+0300
2025-01-01T11:57+0300
2025-01-01T11:57+0300
украина
коррупция на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина по инициативе западных государств стала центром преступности и коррупции. Об этом пишет издание Strategic Culture."Украина – это выгребная яма коррупции и преступности, черная дыра для мошенничества, от многомиллиардного отмывания денег через торговлю оружием НАТО до телефонного, от удержания Европы в заложниках без газа до сбития пассажирских самолетов ради двойных схем", – указывается в статье.Подчеркивается, что европейские лидеры получают значительную выгоду от схем, которые реализуются через Киев, поэтому они поддерживают миф о "благородной Украине, защищающей Европу от российской агрессии", при этом игнорируя потребности и мнения своих граждан.Ранее в декабре прошлого года американская газета Hill обвинила Владимира Зеленского и других украинских чиновников в растрате американской военной помощи, призвав к их наказанию за коррупцию. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский украл больше, чем все его предшественники. По его словам, офис Зеленского ежемесячно получает десятки миллионов долларов с каждой государственной структуры; например, только с Одесской области собирается 10-15 миллионов долларов в месяц, а доходы с ТЦК достигают от двух до четырех миллиардов долларов в год.Сообщения о коррупции в Украине, в частности в военной сфере, появляются регулярно. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко сообщил о том, что Минобороны расторгло контракты с компаниями львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который является фигурантом дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. 19 января СБУ сообщила о задержании полковника ВСУ и генерального директора оборонной поставляющей компании по подозрению в коррупции.
https://1prime.ru/20241231/pytki-853984974.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, коррупция на украине
УКРАИНА, коррупция на Украине
"Черная дыра для мошенничества". СМИ раскрыли горькую правду об Украине
SC: Украина стала оплотом преступности и коррупции
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ.
Украина по инициативе западных государств стала центром преступности и коррупции. Об этом пишет
издание Strategic Culture.
"Украина – это выгребная яма коррупции и преступности, черная дыра для мошенничества, от многомиллиардного отмывания денег через торговлю оружием НАТО до телефонного, от удержания Европы в заложниках без газа до сбития пассажирских самолетов ради двойных схем", – указывается в статье.
Подчеркивается, что европейские лидеры получают значительную выгоду от схем, которые реализуются через Киев, поэтому они поддерживают миф о "благородной Украине, защищающей Европу от российской агрессии", при этом игнорируя потребности и мнения своих граждан.
ООН: почти всех опрошенных с сентября военнопленных ВС РФ на Украине пытали
Ранее в декабре прошлого года американская газета Hill обвинила Владимира Зеленского и других украинских чиновников в растрате американской военной помощи, призвав к их наказанию за коррупцию. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский украл больше, чем все его предшественники. По его словам, офис Зеленского ежемесячно получает десятки миллионов долларов с каждой государственной структуры; например, только с Одесской области собирается 10-15 миллионов долларов в месяц, а доходы с ТЦК достигают от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Сообщения о коррупции в Украине, в частности в военной сфере, появляются регулярно. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко сообщил о том, что Минобороны расторгло контракты с компаниями львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который является фигурантом дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. 19 января СБУ сообщила о задержании полковника ВСУ и генерального директора оборонной поставляющей компании по подозрению в коррупции.