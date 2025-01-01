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На Западе рассказали, как США и Британия "надули" Украину - 01.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе рассказали, как США и Британия "надули" Украину
На Западе рассказали, как США и Британия "надули" Украину - 01.01.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, как США и Британия "надули" Украину
Украина оказалась жертвой пустых обещаний западных государств, и на текущий момент страна испытывает последствия этого. Об этом сообщает член Палаты лордов... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T13:00+0300
2025-01-01T13:00+0300
россия
украина
запад
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина оказалась жертвой пустых обещаний западных государств, и на текущий момент страна испытывает последствия этого. Об этом сообщает член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в материале для издания The American Conservative.Он утверждает: "Необходимо осудить обещания британцев и американцев предоставить Украине все нужное для победы, хотя на самом деле они этого не собирались делать. Борис Джонсон в 2022 году обманул Украину, и с тех пор страна терпит большие потери."Скидельскі отмечает, что Украине срочно нужен мир, который, как предполагается, сможет обеспечить новый президент США Дональд Трамп, однако будущие мирные переговоры ставятся под угрозу из-за ярых сторонников продолжения войны."Отказ наших ястребов и их пассивных сторонников признать первоочередные нужды является наибольшей угрозой, с которой сталкивается мир сегодня; Трамп предлагает наиболее перспективное решение для стремительно ухудшающейся ситуации," — пишет он.Он также заключает, что Запад нуждается в Украине лишь как в инструменте в прокси-войне против России. На фоне фактического экономического краха Украины, её потерь на фронте и усталости партнеров от постоянного финансирования Киева, всё чаще поднимается вопрос о необходимости мирных переговоров. Украинский лидер Владимир Зеленский, который законодательно запретил переговоры с Россией, заявлял о возможности диалога при поддержке третьих стран.
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
13:00 01.01.2025
 
На Западе рассказали, как США и Британия "надули" Украину

AC: США и Британия обманом втянули Украину в противостояние с Россией

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина оказалась жертвой пустых обещаний западных государств, и на текущий момент страна испытывает последствия этого. Об этом сообщает член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в материале для издания The American Conservative.
Он утверждает: "Необходимо осудить обещания британцев и американцев предоставить Украине все нужное для победы, хотя на самом деле они этого не собирались делать. Борис Джонсон в 2022 году обманул Украину, и с тех пор страна терпит большие потери."
Скидельскі отмечает, что Украине срочно нужен мир, который, как предполагается, сможет обеспечить новый президент США Дональд Трамп, однако будущие мирные переговоры ставятся под угрозу из-за ярых сторонников продолжения войны.
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"Отказ наших ястребов и их пассивных сторонников признать первоочередные нужды является наибольшей угрозой, с которой сталкивается мир сегодня; Трамп предлагает наиболее перспективное решение для стремительно ухудшающейся ситуации," — пишет он.
Он также заключает, что Запад нуждается в Украине лишь как в инструменте в прокси-войне против России. На фоне фактического экономического краха Украины, её потерь на фронте и усталости партнеров от постоянного финансирования Киева, всё чаще поднимается вопрос о необходимости мирных переговоров. Украинский лидер Владимир Зеленский, который законодательно запретил переговоры с Россией, заявлял о возможности диалога при поддержке третьих стран.
 
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