https://1prime.ru/20250101/ukraina-853990107.html

На Западе рассказали, как США и Британия "надули" Украину

На Западе рассказали, как США и Британия "надули" Украину - 01.01.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, как США и Британия "надули" Украину

Украина оказалась жертвой пустых обещаний западных государств, и на текущий момент страна испытывает последствия этого. Об этом сообщает член Палаты лордов... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T13:00+0300

2025-01-01T13:00+0300

2025-01-01T13:00+0300

россия

украина

запад

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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Украина оказалась жертвой пустых обещаний западных государств, и на текущий момент страна испытывает последствия этого. Об этом сообщает член Палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в материале для издания The American Conservative.Он утверждает: "Необходимо осудить обещания британцев и американцев предоставить Украине все нужное для победы, хотя на самом деле они этого не собирались делать. Борис Джонсон в 2022 году обманул Украину, и с тех пор страна терпит большие потери."Скидельскі отмечает, что Украине срочно нужен мир, который, как предполагается, сможет обеспечить новый президент США Дональд Трамп, однако будущие мирные переговоры ставятся под угрозу из-за ярых сторонников продолжения войны."Отказ наших ястребов и их пассивных сторонников признать первоочередные нужды является наибольшей угрозой, с которой сталкивается мир сегодня; Трамп предлагает наиболее перспективное решение для стремительно ухудшающейся ситуации," — пишет он.Он также заключает, что Запад нуждается в Украине лишь как в инструменте в прокси-войне против России. На фоне фактического экономического краха Украины, её потерь на фронте и усталости партнеров от постоянного финансирования Киева, всё чаще поднимается вопрос о необходимости мирных переговоров. Украинский лидер Владимир Зеленский, который законодательно запретил переговоры с Россией, заявлял о возможности диалога при поддержке третьих стран.

https://1prime.ru/20241231/zelenskiy-853988044.html

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россия, украина, запад