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На Украине потребовали уголовно наказать Зеленского
На Украине потребовали уголовно наказать Зеленского - 01.01.2025, ПРАЙМ
На Украине потребовали уголовно наказать Зеленского
На украинского лидера Владимира Зеленского нужно завести уголовное дело за принесенный Украине вред, высказался в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T14:05+0300
2025-01-01T14:05+0300
2025-01-01T14:06+0300
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украина
владимир зеленский
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. На украинского лидера Владимира Зеленского нужно завести уголовное дело за принесенный Украине вред, высказался в своем Telegram-канале депутат Верховной рады государства Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО по подозрению в государственной измене."Все, что делают Зеленский и его шайка “эффективных менеджеров” — в советском уголовном кодексе описывалось статьей “вредительство”. Ее впору вводить снова. От 12 до 15 лет тюрьмы за действия чиновников, которые привели к убыткам государству, экономике, людям", — возмутился политик.20 мая 2024 года закончился президентский срок Владимира Зеленского. Тем не менее выборы на Украине были отменены по причине военного положения. Сам Зеленский назвал выборы в текущих условиях "несвоевременными".Российский лидер Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://1prime.ru/20241231/zelenskiy-853988044.html
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россия, украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
На Украине потребовали уголовно наказать Зеленского
Депутат Рады Дубинский потребовал наказать Зеленского за вред Украине
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. На украинского лидера Владимира Зеленского нужно завести уголовное дело за принесенный Украине вред, высказался в своем Telegram-канале депутат Верховной рады государства Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО по подозрению в государственной измене.
"Все, что делают Зеленский и его шайка “эффективных менеджеров” — в советском уголовном кодексе описывалось статьей “вредительство”. Ее впору вводить снова. От 12 до 15 лет тюрьмы за действия чиновников, которые привели к убыткам государству, экономике, людям", — возмутился политик.
20 мая 2024 года закончился президентский срок Владимира Зеленского. Тем не менее выборы на Украине были отменены по причине военного положения. Сам Зеленский назвал выборы в текущих условиях "несвоевременными".
Российский лидер Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В США обвинили Зеленского в растрате американской военной помощи