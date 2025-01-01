https://1prime.ru/20250101/ukraina-853990588.html

На Украине потребовали уголовно наказать Зеленского

На Украине потребовали уголовно наказать Зеленского - 01.01.2025, ПРАЙМ

На Украине потребовали уголовно наказать Зеленского

На украинского лидера Владимира Зеленского нужно завести уголовное дело за принесенный Украине вред, высказался в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T14:05+0300

2025-01-01T14:05+0300

2025-01-01T14:06+0300

россия

украина

владимир зеленский

президентские выборы на украине

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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. На украинского лидера Владимира Зеленского нужно завести уголовное дело за принесенный Украине вред, высказался в своем Telegram-канале депутат Верховной рады государства Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО по подозрению в государственной измене."Все, что делают Зеленский и его шайка “эффективных менеджеров” — в советском уголовном кодексе описывалось статьей “вредительство”. Ее впору вводить снова. От 12 до 15 лет тюрьмы за действия чиновников, которые привели к убыткам государству, экономике, людям", — возмутился политик.20 мая 2024 года закончился президентский срок Владимира Зеленского. Тем не менее выборы на Украине были отменены по причине военного положения. Сам Зеленский назвал выборы в текущих условиях "несвоевременными".Российский лидер Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://1prime.ru/20241231/zelenskiy-853988044.html

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россия, украина, владимир зеленский, президентские выборы на украине