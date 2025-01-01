https://1prime.ru/20250101/uregulirovanie-853994367.html
Европу призвали восстановить диалог с Россией
Европу призвали восстановить диалог с Россией - 01.01.2025, ПРАЙМ
Европу призвали восстановить диалог с Россией
В ФРГ призвали Евросоюз восстановить диалог с Российской Федерацией, чтобы урегулировать украинский конфликт. Об этом рассказывается в публикации Berliner... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T19:27+0300
2025-01-01T19:27+0300
2025-01-01T19:30+0300
политика
германия
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. В ФРГ призвали Евросоюз восстановить диалог с Российской Федерацией, чтобы урегулировать украинский конфликт. Об этом рассказывается в публикации Berliner Zeitung.Статья призывает Европу отказаться от помощи воюющей стороне и попытаться вместе с Россией управлять мирным процессом. При этом подчеркивается, что уровень взаимодействия с Российской Федерацией назван решающим фактором в указанном процессе.А поскольку у ФРГ и Российской Федерации есть общие интересы в сфере экономики, следовательно, как утверждают авторы статьи, именно Берлину и под силу наладить диалог с Москвой.В то же время в публикации отмечается, что для хотя бы частичного восстановления контактов с Кремлем необходимо, чтобы на политической сцене в самой Германии возникли сильные фигуры, которые бы не побоялись продвигать курс, противоречащий сегодняшней повестке, и вместо оглядок на мнение Соединенных Штатов стали бы ездить в Россию и на Украину, чтобы сформировать идеи для создания прочного мира.
https://1prime.ru/20241220/aktivy-853736109.html
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6fc97a5492bf885b9ce37b53af39577c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
Европу призвали восстановить диалог с Россией
BZ: Европе нужно наладить контакты с РФ для урегулирования украинского конфликта
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ.
В ФРГ призвали Евросоюз восстановить диалог с Российской Федерацией, чтобы урегулировать украинский конфликт. Об этом рассказывается в публикации Berliner Zeitung
.
Статья призывает Европу отказаться от помощи воюющей стороне и попытаться вместе с Россией управлять мирным процессом. При этом подчеркивается, что уровень взаимодействия с Российской Федерацией назван решающим фактором в указанном процессе.
А поскольку у ФРГ и Российской Федерации есть общие интересы в сфере экономики, следовательно, как утверждают авторы статьи, именно Берлину и под силу наладить диалог с Москвой.
В Евросоюзе выдвинули дерзкое предложение о замороженных активах России
В то же время в публикации отмечается, что для хотя бы частичного восстановления контактов с Кремлем необходимо, чтобы на политической сцене в самой Германии возникли сильные фигуры, которые бы не побоялись продвигать курс, противоречащий сегодняшней повестке, и вместо оглядок на мнение Соединенных Штатов стали бы ездить в Россию и на Украину, чтобы сформировать идеи для создания прочного мира.