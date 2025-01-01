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Европу призвали восстановить диалог с Россией - 01.01.2025, ПРАЙМ
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Европу призвали восстановить диалог с Россией
Европу призвали восстановить диалог с Россией - 01.01.2025, ПРАЙМ
Европу призвали восстановить диалог с Россией
В ФРГ призвали Евросоюз восстановить диалог с Российской Федерацией, чтобы урегулировать украинский конфликт. Об этом рассказывается в публикации Berliner... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T19:27+0300
2025-01-01T19:30+0300
политика
германия
россия
украина
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. В ФРГ призвали Евросоюз восстановить диалог с Российской Федерацией, чтобы урегулировать украинский конфликт. Об этом рассказывается в публикации Berliner Zeitung.Статья призывает Европу отказаться от помощи воюющей стороне и попытаться вместе с Россией управлять мирным процессом. При этом подчеркивается, что уровень взаимодействия с Российской Федерацией назван решающим фактором в указанном процессе.А поскольку у ФРГ и Российской Федерации есть общие интересы в сфере экономики, следовательно, как утверждают авторы статьи, именно Берлину и под силу наладить диалог с Москвой.В то же время в публикации отмечается, что для хотя бы частичного восстановления контактов с Кремлем необходимо, чтобы на политической сцене в самой Германии возникли сильные фигуры, которые бы не побоялись продвигать курс, противоречащий сегодняшней повестке, и вместо оглядок на мнение Соединенных Штатов стали бы ездить в Россию и на Украину, чтобы сформировать идеи для создания прочного мира.
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германия, россия, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
19:27 01.01.2025 (обновлено: 19:30 01.01.2025)
 
Европу призвали восстановить диалог с Россией

BZ: Европе нужно наладить контакты с РФ для урегулирования украинского конфликта

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. В ФРГ призвали Евросоюз восстановить диалог с Российской Федерацией, чтобы урегулировать украинский конфликт. Об этом рассказывается в публикации Berliner Zeitung.
Статья призывает Европу отказаться от помощи воюющей стороне и попытаться вместе с Россией управлять мирным процессом. При этом подчеркивается, что уровень взаимодействия с Российской Федерацией назван решающим фактором в указанном процессе.
А поскольку у ФРГ и Российской Федерации есть общие интересы в сфере экономики, следовательно, как утверждают авторы статьи, именно Берлину и под силу наладить диалог с Москвой.
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В то же время в публикации отмечается, что для хотя бы частичного восстановления контактов с Кремлем необходимо, чтобы на политической сцене в самой Германии возникли сильные фигуры, которые бы не побоялись продвигать курс, противоречащий сегодняшней повестке, и вместо оглядок на мнение Соединенных Штатов стали бы ездить в Россию и на Украину, чтобы сформировать идеи для создания прочного мира.
 
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