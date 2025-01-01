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Путин поручил упразднить получение разрешений для ряда видов бизнеса
Путин поручил упразднить получение разрешений для ряда видов бизнеса - 01.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил упразднить получение разрешений для ряда видов бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 апреля представить предложения о переходе на уведомления вместо получения разрешений и лицензий по... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T17:50+0300
2025-01-01T17:50+0300
2025-01-01T17:51+0300
экономика
владимир путин
предпринимательство
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 апреля представить предложения о переходе на уведомления вместо получения разрешений и лицензий по некоторым видам предпринимательской деятельности. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации представить предложения... по переходу к предоставлению уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности вместо получения разрешений (лицензий), исходя из необходимости снижения издержек предпринимателей и стимулирования экономического развития. Срок – 1 апреля 2025 года", - указано в документе. Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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владимир путин, предпринимательство
Экономика, Владимир Путин, предпринимательство
Путин поручил упразднить получение разрешений для ряда видов бизнеса
Путин поручил перевести ряд видов бизнеса на уведомления вместо разрешений
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 апреля представить предложения о переходе на уведомления вместо получения разрешений и лицензий по некоторым видам предпринимательской деятельности.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 11 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения... по переходу к предоставлению уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности вместо получения разрешений (лицензий), исходя из необходимости снижения издержек предпринимателей и стимулирования экономического развития. Срок – 1 апреля 2025 года", - указано в документе.
Кабмин предложил продлить эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.