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Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличились вдвое - 01.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличились вдвое
Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличились вдвое - 01.01.2025, ПРАЙМ
Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличились вдвое
Размеры ежемесячных стандартных налоговых вычетов для семей с детьми - на второго, третьего и каждого последующего ребенка - с 1 января 2025 года увеличены... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T17:58+0300
2025-01-01T17:58+0300
экономика
налоговые вычеты
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Размеры ежемесячных стандартных налоговых вычетов для семей с детьми - на второго, третьего и каждого последующего ребенка - с 1 января 2025 года увеличены вдвое, также повышается размер дохода, до достижения которого они предоставляются, - теперь он составляет 450 тысяч рублей. Кабмин РФ в 2024 году принял ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые заработали с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин с учетом предложений бизнеса и парламентариев. Основными изменениями для граждан и бизнеса стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ. Законом в числе прочего увеличены ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка - до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка – до 6000 рублей. При этом размер вычета на первого ребенка остается прежним - 1400 рублей. Кроме того, вырос предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные вычеты. Теперь он составляет не 350, а 450 тысяч рублей. С 1 января стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются налоговым агентом - источником выплаты дохода в беззаявительном порядке на основании уже имеющихся сведений.
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налоговые вычеты
Экономика, Налоговые вычеты
17:58 01.01.2025
 
Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми увеличились вдвое

Стандартные налоговые вычеты для семей с детьми с 1 января увеличены вдвое

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкматкапитал
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Размеры ежемесячных стандартных налоговых вычетов для семей с детьми - на второго, третьего и каждого последующего ребенка - с 1 января 2025 года увеличены вдвое, также повышается размер дохода, до достижения которого они предоставляются, - теперь он составляет 450 тысяч рублей.
Кабмин РФ в 2024 году принял ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые заработали с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин с учетом предложений бизнеса и парламентариев. Основными изменениями для граждан и бизнеса стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ.
Законом в числе прочего увеличены ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка - до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка – до 6000 рублей. При этом размер вычета на первого ребенка остается прежним - 1400 рублей.
Кроме того, вырос предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные вычеты. Теперь он составляет не 350, а 450 тысяч рублей.
Налоговый вычет на детей - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
В России начал действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет
14:26
С 1 января стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются налоговым агентом - источником выплаты дохода в беззаявительном порядке на основании уже имеющихся сведений.
 
ЭкономикаНалоговые вычеты
 
 
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