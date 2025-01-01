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Возле дверей отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla
Возле дверей отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla - 01.01.2025, ПРАЙМ
Возле дверей отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla
Рядом с отелем избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе взорвался и загорелся автомобиль Tesla Cybertruck, передает британское издание Daily Mail. | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T21:35+0300
2025-01-01T21:35+0300
2025-01-01T21:35+0300
происшествия
взрыв
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Рядом с отелем избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе взорвался и загорелся автомобиль Tesla Cybertruck, передает британское издание Daily Mail.Как сообщается в статье, "отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после взрыва у входных Cybertruck".Вместе с тем авторы статьи отмечают, что на кадры, которые распространились в соцсетях, показывают, как произошло возгорание Tesla у дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов.В статье указывается, что над отелем поднялось облако черного дыма, при этом в гостинице сработала пожарная сигнализация.
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взрыв, дональд трамп
Происшествия, взрыв, Дональд Трамп
Возле дверей отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla
DM: автомобиль Tesla Cybertruck взорвался возле дверей отеля Трампа в Лас-Вегасе
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Рядом с отелем избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе взорвался и загорелся автомобиль Tesla Cybertruck, передает британское издание Daily Mail.
Как сообщается в статье, "отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после взрыва у входных Cybertruck".
Вместе с тем авторы статьи отмечают, что на кадры, которые распространились в соцсетях, показывают, как произошло возгорание Tesla у дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов.
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В статье указывается, что над отелем поднялось облако черного дыма, при этом в гостинице сработала пожарная сигнализация.