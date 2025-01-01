https://1prime.ru/20250101/vzryv-853995220.html

Возле дверей отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla

Возле дверей отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla - 01.01.2025, ПРАЙМ

Возле дверей отеля Трампа взорвался автомобиль Tesla

Рядом с отелем избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе взорвался и загорелся автомобиль Tesla Cybertruck, передает британское издание Daily Mail. | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T21:35+0300

2025-01-01T21:35+0300

2025-01-01T21:35+0300

происшествия

взрыв

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82680/02/826800290_0:50:4995:2859_1920x0_80_0_0_4ce830ce95e5f5a692962ac212a64507.jpg

МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Рядом с отелем избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе взорвался и загорелся автомобиль Tesla Cybertruck, передает британское издание Daily Mail.Как сообщается в статье, "отель Trump International в Лас-Вегасе был эвакуирован после взрыва у входных Cybertruck".Вместе с тем авторы статьи отмечают, что на кадры, которые распространились в соцсетях, показывают, как произошло возгорание Tesla у дверей отеля, после чего раздались звуки взрывов.В статье указывается, что над отелем поднялось облако черного дыма, при этом в гостинице сработала пожарная сигнализация.

https://1prime.ru/20241229/panama-853956023.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

взрыв, дональд трамп