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Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики
Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики - 01.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поручил разработать... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T16:38+0300
2025-01-01T16:38+0300
2025-01-01T17:08+0300
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поручил разработать проект основ государственной языковой политики страны. Перечень поручений размещен на сайте Кремля. Согласно опубликованной на сайте информации, проект должен быть разработан до 1 июня текущего года. Ответственными за исполнение президентского поручения назначены депутат ГД РФ Елена Ямпольская и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Также глава государства поручил Минпросвещения РФ рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик Российской Федерации.Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.Вместе с тем Путин поручил до 1 октября представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Ответственными за эту работу назначены депутат ГД РФ Елена Ямпольская и глава МИД РФ Сергей Лавров.В то же время Лавров назначен ответственным за выполнение президентского поручения по обеспечению ежегодного проведения на базе российских загранучреждений мероприятий, посвященных русскому языку.При этом российский лидер поручил ГД РФ ускорить рассмотрение законопроекта о защите русского языка, обеспечив его доработку ко второму чтению, а также принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, включая тех, кто не прошел обязательное тестирование.
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владимир путин, русский язык, политика
Политика, Владимир Путин, русский язык, политика
Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики
Кремль: Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики
МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поручил разработать проект основ государственной языковой политики страны. Перечень поручений размещен на сайте Кремля.
Согласно опубликованной на сайте информации, проект должен быть разработан до 1 июня текущего года. Ответственными за исполнение президентского поручения назначены депутат ГД РФ Елена Ямпольская и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Также глава государства поручил Минпросвещения РФ рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик Российской Федерации.
Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года. Ответственным назначен глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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Вместе с тем Путин поручил до 1 октября представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Ответственными за эту работу назначены депутат ГД РФ Елена Ямпольская и глава МИД РФ Сергей Лавров.
В то же время Лавров назначен ответственным за выполнение президентского поручения по обеспечению ежегодного проведения на базе российских загранучреждений мероприятий, посвященных русскому языку.
При этом российский лидер поручил ГД РФ ускорить рассмотрение законопроекта о защите русского языка, обеспечив его доработку ко второму чтению, а также принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, включая тех, кто не прошел обязательное тестирование.