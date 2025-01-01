https://1prime.ru/20250101/zakharova-853989437.html

Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова

Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова - 01.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова

Граждане России стали спокойнее относиться к мнению о них за рубежом, будь оно русофобским или нет. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского МИД... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T11:30+0300

2025-01-01T11:30+0300

2025-01-01T11:30+0300

россия

мария захарова

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Граждане России стали спокойнее относиться к мнению о них за рубежом, будь оно русофобским или нет. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.В этой связи Захарова упомянула, что ранее для россиян было важно мнение о них за границей. По ее словам, в корне этого могут лежать многочисленные нападения на Россию, в связи с чем жители страны внимательно воспринимают реакцию на себя, пытаясь понять, агрессивная она в очередной раз или нет. Более того она добавила, что интерес к заграничному восприятию себя может быть связан с популяризацией голландских, французских, немецких порядков."Но мне кажется, мы вот сейчас совершили какую-то потрясающую работу над самими собой, которая дала результаты. Нам стало все равно, что они там - русофобят или не русофобят. Любите? Прекрасно. Поздравляем вас. Наконец-то вы обрели гармонию и что-то поняли. Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем или не сочувствуем, потому что это уже переходит грани разумного", - подчеркнула Захарова.

https://1prime.ru/20241230/diplomaty-853958822.html

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россия, мария захарова