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Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова - 01.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова
Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова - 01.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова
Граждане России стали спокойнее относиться к мнению о них за рубежом, будь оно русофобским или нет. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского МИД... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T11:30+0300
2025-01-01T11:30+0300
россия
мария захарова
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Граждане России стали спокойнее относиться к мнению о них за рубежом, будь оно русофобским или нет. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.В этой связи Захарова упомянула, что ранее для россиян было важно мнение о них за границей. По ее словам, в корне этого могут лежать многочисленные нападения на Россию, в связи с чем жители страны внимательно воспринимают реакцию на себя, пытаясь понять, агрессивная она в очередной раз или нет. Более того она добавила, что интерес к заграничному восприятию себя может быть связан с популяризацией голландских, французских, немецких порядков."Но мне кажется, мы вот сейчас совершили какую-то потрясающую работу над самими собой, которая дала результаты. Нам стало все равно, что они там - русофобят или не русофобят. Любите? Прекрасно. Поздравляем вас. Наконец-то вы обрели гармонию и что-то поняли. Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем или не сочувствуем, потому что это уже переходит грани разумного", - подчеркнула Захарова.
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россия, мария захарова
РОССИЯ, Мария Захарова
11:30 01.01.2025
 
Россиянам стало безразлично мнение о них за рубежом, заявила Захарова

Захарова: россияне стали спокойно воспринимать любое мнение о себе за границей

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья
Встреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Граждане России стали спокойнее относиться к мнению о них за рубежом, будь оно русофобским или нет. Такое заявление сделала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
В этой связи Захарова упомянула, что ранее для россиян было важно мнение о них за границей. По ее словам, в корне этого могут лежать многочисленные нападения на Россию, в связи с чем жители страны внимательно воспринимают реакцию на себя, пытаясь понять, агрессивная она в очередной раз или нет.
Более того она добавила, что интерес к заграничному восприятию себя может быть связан с популяризацией голландских, французских, немецких порядков.
"Но мне кажется, мы вот сейчас совершили какую-то потрясающую работу над самими собой, которая дала результаты. Нам стало все равно, что они там - русофобят или не русофобят. Любите? Прекрасно. Поздравляем вас. Наконец-то вы обрели гармонию и что-то поняли. Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем или не сочувствуем, потому что это уже переходит грани разумного", - подчеркнула Захарова.
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