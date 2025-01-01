https://1prime.ru/20250101/zelenskiy-853989145.html

На Украине высмеяли Зеленского за его новогоднее обращение

На Украине высмеяли Зеленского за его новогоднее обращение - 01.01.2025, ПРАЙМ

На Украине высмеяли Зеленского за его новогоднее обращение

Журналистка Диана Панченко раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского после его новогоднего обращения, отметив, что он довел Украину до полной... | 01.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-01T10:42+0300

2025-01-01T10:42+0300

2025-01-01T10:42+0300

россия

украина

запад

военная помощь украине

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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Журналистка Диана Панченко раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского после его новогоднего обращения, отметив, что он довел Украину до полной зависимости от западных государств."Вы показываете всему миру, что Украина — колония западных стран. Это результат вашей политики", — подчеркнула она.Ранее осенью 2024 года российский президент Владимир Путин говорил, что Запад сделал из Украины свою колонию и нацеленный на Россию военный плацдарм.Позднее отставной депутат Европейского парламента Мик Уоллес отмечал, что Украина становится колонией Евросоюза и США, которые безразличны к смертям простых граждан страны.

https://1prime.ru/20241231/ukraina-853986307.html

украина

запад

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россия, украина, запад, военная помощь украине