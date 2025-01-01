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На Украине высмеяли Зеленского за его новогоднее обращение - 01.01.2025, ПРАЙМ
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На Украине высмеяли Зеленского за его новогоднее обращение
На Украине высмеяли Зеленского за его новогоднее обращение - 01.01.2025, ПРАЙМ
На Украине высмеяли Зеленского за его новогоднее обращение
Журналистка Диана Панченко раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского после его новогоднего обращения, отметив, что он довел Украину до полной... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T10:42+0300
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россия
украина
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Журналистка Диана Панченко раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского после его новогоднего обращения, отметив, что он довел Украину до полной зависимости от западных государств."Вы показываете всему миру, что Украина — колония западных стран. Это результат вашей политики", — подчеркнула она.Ранее осенью 2024 года российский президент Владимир Путин говорил, что Запад сделал из Украины свою колонию и нацеленный на Россию военный плацдарм.Позднее отставной депутат Европейского парламента Мик Уоллес отмечал, что Украина становится колонией Евросоюза и США, которые безразличны к смертям простых граждан страны.
https://1prime.ru/20241231/ukraina-853986307.html
украина
запад
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россия, украина, запад, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине
10:42 01.01.2025
 
На Украине высмеяли Зеленского за его новогоднее обращение

Журналистка Панченко: Зеленский довел Украину до полной зависимости от Запада

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Журналистка Диана Панченко раскритиковала украинского лидера Владимира Зеленского после его новогоднего обращения, отметив, что он довел Украину до полной зависимости от западных государств.
"Вы показываете всему миру, что Украина — колония западных стран. Это результат вашей политики", — подчеркнула она.
Ранее осенью 2024 года российский президент Владимир Путин говорил, что Запад сделал из Украины свою колонию и нацеленный на Россию военный плацдарм.
Позднее отставной депутат Европейского парламента Мик Уоллес отмечал, что Украина становится колонией Евросоюза и США, которые безразличны к смертям простых граждан страны.
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