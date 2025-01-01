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На Западе раскрыли первую ложь Зеленского в 2025 году - 01.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли первую ложь Зеленского в 2025 году
На Западе раскрыли первую ложь Зеленского в 2025 году - 01.01.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли первую ложь Зеленского в 2025 году
Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении к гражданам Украины выдал ракеты производства Южной Кореи за украинские. На это в социальной сети X обратил... | 01.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-01T15:42+0300
2025-01-01T15:42+0300
вооружения
владимир зеленский
заявление
экспертное мнение
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении к гражданам Украины выдал ракеты производства Южной Кореи за украинские. На это в социальной сети X обратил внимание ирландский публицист Чей Боуз.В ходе новогоднего видеообращения глава киевского режима сообщил о якобы украинских суперракетах "Сапсан". Примечательно, что речь Зеленского сопровождалась кадрами, которые шесть лет назад были размещены на YouTube-канале Korea Defense Blog. Они продемонстрировали, как военнослужащие Южной Кореи осуществляют запуск баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.Боуз сопроводил сообщение Зеленского о ракетах "Спасан" кратким комментарием: "Клоун-диктатор в Киеве начал новый год с (очередной) лжи".Как отметили многие средства массовой информации, Зеленский обращался к гражданам Украины, стоя на фоне монумента "Родина-мать", который был подсвечен цветами флага Соединенных Штатов, и заявлял, насколько важна американская помощь после чего выразил надежду на то, что она продолжится.
https://1prime.ru/20241231/zelenskiy-853988044.html
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владимир зеленский, заявление, экспертное мнение
Вооружения, Владимир Зеленский, заявление, экспертное мнение
15:42 01.01.2025
 
На Западе раскрыли первую ложь Зеленского в 2025 году

Ирландский журналист Боуз раскрыл первую ложь Зеленского в 2025 году

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 1 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении к гражданам Украины выдал ракеты производства Южной Кореи за украинские. На это в социальной сети X обратил внимание ирландский публицист Чей Боуз.
В ходе новогоднего видеообращения глава киевского режима сообщил о якобы украинских суперракетах "Сапсан". Примечательно, что речь Зеленского сопровождалась кадрами, которые шесть лет назад были размещены на YouTube-канале Korea Defense Blog. Они продемонстрировали, как военнослужащие Южной Кореи осуществляют запуск баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS.
Боуз сопроводил сообщение Зеленского о ракетах "Спасан" кратким комментарием: "Клоун-диктатор в Киеве начал новый год с (очередной) лжи".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
В США обвинили Зеленского в растрате американской военной помощи
Вчера, 23:04
Как отметили многие средства массовой информации, Зеленский обращался к гражданам Украины, стоя на фоне монумента "Родина-мать", который был подсвечен цветами флага Соединенных Штатов, и заявлял, насколько важна американская помощь после чего выразил надежду на то, что она продолжится.
 
ВооруженияВладимир Зеленскийзаявлениеэкспертное мнение
 
 
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