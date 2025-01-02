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Молдавия намерена запретить работу авиакомпаний из РФ и ряда других стран - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Молдавия намерена запретить работу авиакомпаний из РФ и ряда других стран
Молдавия намерена запретить работу авиакомпаний из РФ и ряда других стран - 02.01.2025, ПРАЙМ
Молдавия намерена запретить работу авиакомпаний из РФ и ряда других стран
Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T18:23+0300
2025-01-02T18:23+0300
экономика
молдавия
авиакомпании
запрет
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении. Министерство вынесло на общественное обсуждение проект "Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии". Его цель — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза". В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана. Под запретом окажутся российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр". Под запрет попадет и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne. Министерство сообщает, что проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января.
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молдавия, авиакомпании, запрет
Экономика, МОЛДАВИЯ, авиакомпании, запрет
18:23 02.01.2025
 
Молдавия намерена запретить работу авиакомпаний из РФ и ряда других стран

Молдавия планирует запретить работу авиакомпаний из России и ряда других стран

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе из России и Армении.
Министерство вынесло на общественное обсуждение проект "Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии". Его цель — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза".
В список вошли авиакомпании из более чем 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана.
Под запретом окажутся российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Авиакомпания "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", "СКОЛ", "Ю-тэйр".
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2025
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Под запрет попадет и FlyOne Armenia — из группы компаний, в которую входит и молдавская FlyOne.
Министерство сообщает, что проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января.
 
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