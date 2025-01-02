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Кому придется чинить китайские авто, если их производители уйдут из России

Кому придется чинить китайские авто, если их производители уйдут из России - 02.01.2025, ПРАЙМ

Кому придется чинить китайские авто, если их производители уйдут из России

Далеко не все китайские автопроизводители преуспели на российском рынке, и при худшем сценарии такие марки, как Livan, Kaiyi, SWM, Foton в 2025 году могут... | 02.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-02T03:03+0300

2025-01-02T03:03+0300

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бизнес

евгений житнухин

livan

kaiyi

fiat

китай

китайские авто

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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Далеко не все китайские автопроизводители преуспели на российском рынке, и при худшем сценарии такие марки, как Livan, Kaiyi, SWM, Foton в 2025 году могут покинуть Россию. Как быть с ремонтом и обслуживанием уже проданных моделей, агентству "Прайм" рассказал Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH.Он напомнил, что в предыдущие периоды волатильности российской экономики мы уже наблюдали уход автоконцернов Fiat, Alfa Romeo, Seat, SsangYong, Hafei. Однако у владельцев их продукции, по словам эксперта, не было сложностей с обслуживанием. Ничего подобного не произойдет и с “китайцами”."Дело в том, что большинство отечественных дилеров быстро адаптировались к обновлению своих портфелей китайскими авто, сотрудники сервисных центров успели изучить специфику их технического оснащения, "слабые" места и технологии диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей из КНР. В том числе, и тех марок, продолжение деятельности в России которых под вопросом", - пояснил Житнухин.Кроме того, хотя на некоторые бренды приходится минимум продаж - буквально доли процента, никто из них пока не выступал с официальными заявлениями об уходе. Бренд Livan и вовсе опроверг информацию о приостановке своей деятельности в России. “Поэтому беспокойство в известной степени преждевременно. Но даже если кто-то уйдет, сервисное обслуживание передадут оставшимся в России китайским брендам”, - заключил специалист.

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бизнес, евгений житнухин, livan, kaiyi, fiat, китай, китайские авто