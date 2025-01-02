https://1prime.ru/20250102/avtorynok-854000452.html
Эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России в 2025 году
Эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России в 2025 году - 02.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России в 2025 году
Цены на новые автомобили в России в 2025 году будут зависеть от множества факторов. В конце 2024 года произошел новый скачок цен, вызванный увеличением ставок... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T12:26+0300
2025-01-02T12:26+0300
2025-01-02T12:35+0300
россия
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849235068_0:134:3076:1864_1920x0_80_0_0_2c86a77f9e8f76bcbb7a5319358ab783.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Цены на новые автомобили в России в 2025 году будут зависеть от множества факторов. В конце 2024 года произошел новый скачок цен, вызванный увеличением ставок утилизационного сбора, который в основном коснулся импортных автомобилей.На данный момент у дилеров все еще остаются машины, ввезенные до повышения утильсбора, но в 2025 году ситуация может измениться. По прогнозам экспертов, цены на новые автомобили вырастут на 10-15 процентов из-за новых ставок утилизационного сбора, который начнет действовать с 1 января 2025 года.Так, например, стоимость автомобилей с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 литра увеличится на 132 200 рублей из-за изменений в утилизационном сборе и НДС. Аналитики также предполагают, что цены вырастут в среднем на 15-20 процентов из-за укрепления рубля и роста стоимости импортных комплектующих.В результате объем продаж может сократиться на 10-15 процента, и в первом квартале 2025 года ожидается, что продажи новых автомобилей составят 1,3-1,4 млн единиц, в то время как в 2024 году этот показатель достигал 1,6 миллиона. Несмотря на вероятность действий со стороны правительства для поддержки авторынка, эксперты считают общий прогноз для 2025 года менее оптимистичным.
https://1prime.ru/20241229/plan-853948105.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849235068_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_6fcc999ea24fc38f07cbb68b7ff92d19.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авторынок рф
Эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России в 2025 году
Продажи авто в 2025 году упадут на 20%, а стоимость взлетит на 18%
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Цены на новые автомобили в России в 2025 году будут зависеть от множества факторов. В конце 2024 года произошел новый скачок цен, вызванный увеличением ставок утилизационного сбора, который в основном коснулся импортных автомобилей.
На данный момент у дилеров все еще остаются машины, ввезенные до повышения утильсбора, но в 2025 году ситуация может измениться. По прогнозам экспертов, цены на новые автомобили вырастут на 10-15 процентов из-за новых ставок утилизационного сбора, который начнет действовать с 1 января 2025 года.
Так, например, стоимость автомобилей с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 литра увеличится на 132 200 рублей из-за изменений в утилизационном сборе и НДС. Аналитики также предполагают, что цены вырастут в среднем на 15-20 процентов из-за укрепления рубля и роста стоимости импортных комплектующих.
В результате объем продаж может сократиться на 10-15 процента, и в первом квартале 2025 года ожидается, что продажи новых автомобилей составят 1,3-1,4 млн единиц, в то время как в 2024 году этот показатель достигал 1,6 миллиона. Несмотря на вероятность действий со стороны правительства для поддержки авторынка, эксперты считают общий прогноз для 2025 года менее оптимистичным.
"АвтоВАЗ" перевыполнил план в 2024 году на 5,1 процента