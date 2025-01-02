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Эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России в 2025 году - 02.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России в 2025 году
Эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России в 2025 году - 02.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России в 2025 году
Цены на новые автомобили в России в 2025 году будут зависеть от множества факторов. В конце 2024 года произошел новый скачок цен, вызванный увеличением ставок... | 02.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Цены на новые автомобили в России в 2025 году будут зависеть от множества факторов. В конце 2024 года произошел новый скачок цен, вызванный увеличением ставок утилизационного сбора, который в основном коснулся импортных автомобилей.На данный момент у дилеров все еще остаются машины, ввезенные до повышения утильсбора, но в 2025 году ситуация может измениться. По прогнозам экспертов, цены на новые автомобили вырастут на 10-15 процентов из-за новых ставок утилизационного сбора, который начнет действовать с 1 января 2025 года.Так, например, стоимость автомобилей с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 литра увеличится на 132 200 рублей из-за изменений в утилизационном сборе и НДС. Аналитики также предполагают, что цены вырастут в среднем на 15-20 процентов из-за укрепления рубля и роста стоимости импортных комплектующих.В результате объем продаж может сократиться на 10-15 процента, и в первом квартале 2025 года ожидается, что продажи новых автомобилей составят 1,3-1,4 млн единиц, в то время как в 2024 году этот показатель достигал 1,6 миллиона. Несмотря на вероятность действий со стороны правительства для поддержки авторынка, эксперты считают общий прогноз для 2025 года менее оптимистичным.
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россия, авторынок рф
РОССИЯ, авторынок РФ
12:26 02.01.2025 (обновлено: 12:35 02.01.2025)
 
Эксперты спрогнозировали скачок цен на автомобили в России в 2025 году

Продажи авто в 2025 году упадут на 20%, а стоимость взлетит на 18%

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкHyundai Grand Santa Fe
Hyundai Grand Santa Fe - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Цены на новые автомобили в России в 2025 году будут зависеть от множества факторов. В конце 2024 года произошел новый скачок цен, вызванный увеличением ставок утилизационного сбора, который в основном коснулся импортных автомобилей.
На данный момент у дилеров все еще остаются машины, ввезенные до повышения утильсбора, но в 2025 году ситуация может измениться. По прогнозам экспертов, цены на новые автомобили вырастут на 10-15 процентов из-за новых ставок утилизационного сбора, который начнет действовать с 1 января 2025 года.
Так, например, стоимость автомобилей с объемом двигателя от 1,0 до 2,0 литра увеличится на 132 200 рублей из-за изменений в утилизационном сборе и НДС. Аналитики также предполагают, что цены вырастут в среднем на 15-20 процентов из-за укрепления рубля и роста стоимости импортных комплектующих.
В результате объем продаж может сократиться на 10-15 процента, и в первом квартале 2025 года ожидается, что продажи новых автомобилей составят 1,3-1,4 млн единиц, в то время как в 2024 году этот показатель достигал 1,6 миллиона. Несмотря на вероятность действий со стороны правительства для поддержки авторынка, эксперты считают общий прогноз для 2025 года менее оптимистичным.
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