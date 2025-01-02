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СМИ: в Россию вернулся самый надежный компактный кроссовер
СМИ: в Россию вернулся самый надежный компактный кроссовер - 02.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Россию вернулся самый надежный компактный кроссовер
Кроссовер Honda CR-V, который не представлен на российском авторынке уже почти три года, снова доступен благодаря индивидуальным поставкам от дилеров и частных... | 02.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-02T13:02+0300
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МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Кроссовер Honda CR-V, который не представлен на российском авторынке уже почти три года, снова доступен благодаря индивидуальным поставкам от дилеров и частных продавцов, на начало января цены на эту машину на крупнейших российских площадках стартуют с 3 500 000 рублей. Об этом сообщает портал "Автоновости дня".Примечательно, что китайские кроссоверы аналогичного класса, как правило, стоят дороже. Например, новый Geely Atlas с передним приводом можно приобрести от 3 517 190 рублей, а Jaecoo J7 в базовой комплектации с полным приводом — от 3 589 900 рублей.За указанную сумму новый CR-V 2023 года может быть доставлен под заказ из Владивостока всего за 20 дней. Этот автомобиль, прибывающий из Китая, будет оборудован 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 лошадиных сил и вариатором, а также передним приводом. В его комплектацию войдут полностью светодиодные фары, люк, бесключевой доступ с кнопкой запуска и "зимний пакет", включающий подогрев руля, зеркал, передних сидений, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя.Чуть дороже, за 3 619 000 рублей, другой дистрибьютор из Владивостока предложит CR-V с гибридной системой, мощность которой составляет 184 л.с. Она состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя на 145 л.с. и двух электродвигателей общей мощностью около 135 л.с. Средний расход топлива с этой установкой составляет примерно 5,6 литра на 100 км в смешанном цикле.Официальные поставки новых машин Honda в Россию прекратились в марте 2022 года, в связи с чем новый CR-V шестого поколения не был представлен на нашем рынке. В 2023 году этот автомобиль был признан самым надежным компактным кроссовером, эксперты портала iSeeCars уверены, что он способен проехать более 400 тысяч километров без значительных проблем.
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россия, авторынок рф, honda
РОССИЯ, авторынок РФ, Honda
СМИ: в Россию вернулся самый надежный компактный кроссовер
"Автоновости дня": в Россию вернулся самый надежный компактный кроссовер в мире
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ.
Кроссовер Honda CR-V, который не представлен на российском авторынке уже почти три года, снова доступен благодаря индивидуальным поставкам от дилеров и частных продавцов, на начало января цены на эту машину на крупнейших российских площадках стартуют с 3 500 000 рублей. Об этом сообщает
портал "Автоновости дня".
Примечательно, что китайские кроссоверы аналогичного класса, как правило, стоят дороже. Например, новый Geely Atlas с передним приводом можно приобрести от 3 517 190 рублей, а Jaecoo J7 в базовой комплектации с полным приводом — от 3 589 900 рублей.
За указанную сумму новый CR-V 2023 года может быть доставлен под заказ из Владивостока всего за 20 дней. Этот автомобиль, прибывающий из Китая, будет оборудован 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 лошадиных сил и вариатором, а также передним приводом. В его комплектацию войдут полностью светодиодные фары, люк, бесключевой доступ с кнопкой запуска и "зимний пакет", включающий подогрев руля, зеркал, передних сидений, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя.
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Чуть дороже, за 3 619 000 рублей, другой дистрибьютор из Владивостока предложит CR-V с гибридной системой, мощность которой составляет 184 л.с. Она состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя на 145 л.с. и двух электродвигателей общей мощностью около 135 л.с. Средний расход топлива с этой установкой составляет примерно 5,6 литра на 100 км в смешанном цикле.
Официальные поставки новых машин Honda в Россию прекратились в марте 2022 года, в связи с чем новый CR-V шестого поколения не был представлен на нашем рынке. В 2023 году этот автомобиль был признан самым надежным компактным кроссовером, эксперты портала iSeeCars уверены, что он способен проехать более 400 тысяч километров без значительных проблем.